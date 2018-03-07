庄家杜均回应“坐庄区块链”：希望今后不要被“缺席审判”

金色财经、节点资本、火币网联合创始人杜均近期被质疑坐庄区块链行业，身兼承销商、证券媒体以及坐市商于一身。对此消息，杜均回应称，希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。杜均还表示，“很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。”

回应全文：

大家好，我是今天舆论头条的“庄家”-杜均。 睡醒一觉起来，发现自己被媒体赋予了这么大的影响力，一不小心就完成了皮裤哥上头条的梦想，而且还是在“两会”期间。但这样被“缺席审判”，真的是让我诚惶诚恐。

进入媒体圈 1 年多，有一句话感受非常深，就是人们只愿意相信自己想要相信的。不过，媒体的使命就是尽可能的让大家接近真相。所以希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。

本来觉得一些事情不用我过多解释，圈内人也都能明辨。但现在存在一个问题，从我的感觉来看，现在还是有两个圈子的存在，很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。

我作为行业最早期的从业者，和行业媒体的创办者，我很乐意帮助大家更深入到行业中，并提供平台帮助大家多了解、多认知，而不是根据网络资料去臆测。

欢迎大家多来金色财经做客，大家会发现我不仅不是一个“庄家”，还是一个可爱的宝宝。

杜均

2018-03-07