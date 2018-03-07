黑莓起诉 Facebook 侵犯其消息专利 新闻

3 月 7 日，据 彭博社 报道，黑莓在加利福尼亚州中部地区联邦法院起诉了 Facebook。黑莓称 Facebook 极其流行的消息应用非法使用了其发明的技术。

黑莓 发言人在一份声明中说，Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等应用使用了最初由该公司设计的部分消息功能，“我们坚决主张 Facebook 侵犯了我们的知识产权，在经过数年的沟通后，我们也有义务保护股东最大利益，因此诉诸法律。”

黑莓要求法院禁止 Facebook 继续提供其主应用以及 Facebook Messenger、Workplace Chat、WhatsApp Messenger 和 Instagram 应用、网站。

黑莓在起诉书中表示，Facebook 及其子公司“开发的移动消息应用吸纳了黑莓的创新，利用了许多创新性的安全技术、用户界面和功能——它们使得黑莓产品在商业上获得了巨大成功”。

Facebook 副总法律顾问保罗·格雷瓦尔（Paul Grewal）说，“黑莓的诉讼，反映了其消息业务的现状。放弃创新后，黑莓现在企图利用其他公司的创新获利。我们将积极应诉。”

Facebook 高管过去曾表示，在科技行业，复制成功的技术有时是必要的。就像谷歌 Gmail 不是首家电子邮件服务一样，Facebook 也不是首家社交媒体服务。Facebook 曾公开称赞 Snapchat 开发的“ stories ”功能，目前，这一功能在 Facebook 平台上比在 Snapchat 上 更受用户欢迎。