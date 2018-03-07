Google 为其针对印度市场的支付应用 Tez 加入聊天功能，与 WhatsApp 展开竞争 新闻

Google 最近 为其在印度市场推出的 移动支付应用 Tez 加入了聊天功能，让当地用户可以在转账时添加相关信息，同时也可以直接聊天。这对跟踪收付款状况应该比较有用。

没错，就像支付宝那样，Google 也为一款主打支付的应用加入了聊天功能。值得注意的是，竞争对手 WhatsApp 前不久在印度推出了应用内支付系统——话说，这是 Google 和 Facebook 要在印度市场展开通讯应用之战的信号？

WhatsApp 在印度地区的用户数据称达到了两亿，差不多达到当地每一位智能手机用户都会使用的程度。另外，印度最大的移动支付公司 Paytm，也于去年推出了类似的聊天功能。看样子，这些公司在印度市场找到了下一个竞争领域，并为之努力。

Google 于去年 9 月在印度推出了新的移动钱包和支付应用 Tez，后者支持将当地用户的银行账户与应用连接，并在线下商店及线上购物，以及进行个人到个人的转账。

这款应用支持包括 Axis、HDFC Bank、ICICI 和 State Bank of India 在内的银行，其在线支付合作伙伴有达美乐披萨、运输服务 RedBus 和 Jet Airways。而为了照顾印度当地使用不同语言的用户，Tez 还支持英语、印地语、孟加拉语、古吉拉特语、卡纳达语、马拉地语、泰米尔语等多种语言。