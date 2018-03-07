除了 P20，华为还将公布一个语音助手“HiAssistant” 新闻

中国智能手机厂商华为即将在 3 月 27 日发布新款旗舰手机 P20，有消息称，这一系列中的 P20 Pro 将会采用三摄像头。除此之外，华为可能还会为这款手机带来一个人工智能语音助手。

根据 XDA-Developers 在用于华为 Mate 10 的 EMUI 8.1 固件中发现的数据，华为应该已经研发了一个名为“HiAssistant”的语音助手，它能够像 Siri、Alexa 和 Google Assistant 一样为用户提供多种功能。

XDA-Developers 公布了有关 HiAssistant 的图标和其他信息。从这些资料中可以看出，HiAssistant 采用和 Siri 类似的图标，可以帮助用户实现设备操控、打电话、发短信等操作。HiAssistant 将只能够在搭载 Kirin 970 运行 EMUI 8.1 的华为设备上使用。

除此之外，华为还将提供一个名为“HiVision”的功能，HiVision 和 Google Lens 十分相似，能够识别各种不同的物品、人物、动植物、品牌等信息，还可以读取条形码和文本信息。

目前还不清楚华为是否打算把这些产品推向国际市场，或者像其他手机厂商一样通过与亚马逊和 Google 的合作来为海外用户提供类似功能。另一方面，对于中国用户来说，“HiAssistant”这个名称就算能念得出来，却依然是很拗口的，就连采用类似命名的 Google Assistant 都允许用户通过“OK，Google”或“Hey，Google”来唤醒，所以华为的 HiAssistant 最终的正式名称以及唤醒词会是什么，可能还要等华为官方来公布了。