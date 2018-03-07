新能源国产品牌艾康尼克首款车型 ICONIQ SEVEN 日内瓦车展亮相 新闻

艾康尼克旗下一款新车型于第 88 届日内瓦车展上迎来欧洲首秀。作为世界上第一台全电动 MPV 乘用车，这是 ICONIQ SEVEN

首度亮相欧洲市场，堪称艾康尼克重要的里程碑之一。同时它也正积极开拓市场，通过与微软和 AKKA 合作，进一步实现无人驾驶技术。或将标志着高端电动汽车市场中一个全新的细分类别将由此诞生。

据悉， 艾康尼克、微软及 AKKA 三方合作 的目标是成功推出 L5 级无人驾驶汽车，首秀于 2020 年迪拜世博会，并于 2022 年年底实现量产。官方的时间表披露——2020 年迪拜首秀前，艾康尼克将在中国和阿布扎比的马斯达尔城完成对 L5 级无人驾驶汽车的测试，以获取重要原始数据，并将初步涉足相关环保领域，如全球最知名的可持续发展城市项目。

艾康尼克 CEO Bruno Lambert 先生表示：“ 艾康尼克非常荣幸能有机会与全球领先的互联与人工智能技术公司合作，并将于 2020 年前携手推出 ICONIQ L5 全自动无人驾驶车型。”

艾康尼克能引入微软的人工智能 、机器学习（machine learning）和地理位置服务等技术，相信这也是艾康尼克及其合作伙伴 AKKA 实现自动驾驶的关键。建立合作关系并挖掘开放式的生态系统方法，也将助力 ICONIQ 和 AKKA 将大胆创新的沉浸式驾乘体验变为可能。 据悉 ICONIQ SEVEN 装载微软最新的 Azure 云科技，可实现预测性维护、车辆诊断和分析以及语音助手等功能。对于微软而言，在全球最大、发展最迅速的汽车市场中，与艾康尼克建立合作无疑是一大创举。

AKKA 在高级驾驶辅助系统方面有长达十年的研究，现有 300 多名拥有相关技术的工程师，在互联技术、软件、嵌入式电子产品、汽车一体化以及机电系统方面，为艾康尼克提供相应的解决方案。AKKA 海外市场首席执行官 Philippe Jarre 表示：“我们期待将软件开发能力应用于艾康尼克和微软联手推出的 L5 级无人驾驶车型上，该车型将在 2020 年迪拜世博会首次亮相。10 年前，我们将无人驾驶技术首次引入 Link & Go 概念车，并不断创新、持续深耕未来的汽车驱动技术。结合艾康尼克在智能乘用车领域的专业能力，以及 W Motors 无与伦比的设计，我们有信心共同打造出下一代电动汽车。“

艾康尼克新能源汽车有限公司创建于 2016 年，旨在打造“以乘客体验为核心“的驾乘体验与无人驾驶汽车。公司由吴楠（Alan Wu）先生所创，总部设立在中国，面向全球市场。售价暂时没有对外公布。