币安回应黑客攻击事件：无法实现交易回滚

3 月 8 日上午消息，币安 针对昨天晚上 VIA/BTC 交易对异动，触发自动停止了提币事件发布了公告说明。

公告将此次事件定义为一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。币安表示，因为事件触发了停止提币的风管措施，目前所有资金安全，无任何资金逃离。

“昨日，在两分钟内，黑客通过盗取的 API Key，在 VIA/BTC 交易市场，程序化下市价买单，和 31 个预先充值 VIA 币的账号高价卖 VIA。目的为把 BTC 输入到 31 个预先准备的账号，然后迅速想将这 31 个账号里的 BTC 提走。但因异常交易触发了自动风控，导致提币暂停，这些币并未被提出。反而，这 31 个账号预先存入的 VIA 币也被冻结。黑客非但没有提走币，反而自己的币被扣留。”币安在公告中复盘了昨天晚上的事件始末。

币安表示，黑客在长时间里，利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。而在成功钓鱼用户的账号信息后，并不急于获利，而是耐心等到最佳时机，选择了流动性较低的 VIA 币，来最大化自己的获利。为此，币安建议用户一定要注意保护自己的账户安全。

不过，对于用户最关心的钱的问题，币安表示， 由于这些交易对手方不是黑客账号，币安无法实现交易回滚。

看来，被盗用户可能要哭晕在厕所了。

以下为币安的回应全文：