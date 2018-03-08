想要买戴森 V8 吸尘器的朋友先等一下，因为“加量不加价”新款到来 新闻

距离 Dyson 发布 v8 已经过去了一年，作为 Dyson 无线吸尘机家族拥有最强吸力，有着独特设计和洁净能力的划时代自研马达笑傲江湖的历史终于将被自家产品终结。近日，戴森在英国发布了最新旗舰型号吸尘机 Cyclone V10。

在外观上，全新的 Cyclone V10 是一改以往的全新设计，竟然将尘桶及气旋是从前作的位置向上扭直，将摩打及吸管连成一直线。据 Dyson 说法时为让气流更畅顺，以及发出的躁音比较少，同时增大尘桶的容量。

在吸尘电机内核上也用上特制的陶瓷轴承，导致了整体机器重量从 v8 的 225g 减至这部的 125g，但转速依旧强劲，125,000R PM 的转速比上一代吸力增幅达 20％，超过了 f1 赛车的引擎转速。创始人 James Dyson 目前决定停止开发有线吸尘机，因为无线情况下最困扰的续航问题在 Cyclone V10 得以圆满。v10 的续航力在普通使用模式上约一小时。



售价和 V8 相当，全能款为 499 美元，目前已经 开售 。没有最强只有更强的这家公司在工程奇迹上给我们刷新了一遍遍认知，看来真得好好期待 2020 年戴森投入 178 亿 所研发的自家电动汽车品牌。