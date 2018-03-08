智能恒温器制造商 Ecobee 获 6100 万美元融资，亚马逊 Alexa Fund 参投 新闻

智能恒温器制造商 Ecobee 最近完成了 6100 万美元 C 轮融资 ，该公司的总筹集金额达到了 1.46 亿美元。本轮融资的投资方有 Energy Impact Partners、Thomvest、Relay Ventures，以及最抢眼的亚马逊 Alexa Fund。

实际上，Ecobee 也非常看好亚马逊的智能助理 Alexa 在其产品上能发挥出的潜能。去年 5 月，Ecobee 推出了 内置 Alexa 的新款智能恒温器 Ecobee4，使得该公司成为首批为自家产品加入 Alexa 支持的公司。

在 Alexa 的加持下，Ecobee4 可以实现控制其它智能家居产品、设定计时器，以及播报新闻等功能。

考虑到 Ecobee 的竞争对手 Nest 已经被 Google 收归旗下 ，而 Google 又正与亚马逊在 Nest 产品和 YouTube 等问题 上纠缠不断，Ecobee 确实是亚马逊的理想合作伙伴。

Ecobee 的野心是希望所有用户家中的智能家居产品都能与 Alexa 完美匹配。另外，亚马逊最近 收购了智能门铃制造商 Ring。 那么，亚马逊有没有可能买下 Ecobee 呢？

Ecobee 已经占据了智能恒温器市场三分之一的份额。投资之外，Energy Impact Partners 的 Lindsay Luger 也将加入 Ecobee 董事会。