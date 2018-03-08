Uber 联合创始人 Travis Kalanick 成立风险基金 新闻

Uber 联合创始人、前 CEO Travis Kalanick 将 启动 名为 10100 Fund 的新风险基金。根据他在 Twitter 上发布的 帖子 ，这个新基金将专注于“大规模就业创造”，投资领域包括房地产、电子商务，以及中国和印度的新兴领域。

Kalanick 很可能会投资那些员工数在 10 至 100 名之间的公司，也就是处于发展初期阶段的创业公司。

如果上述消息属实的话，Kalanick 将出售他持有的 Uber 的近三分之一股权。鉴于软银集团收购 Uber 部分股份后，后者的 估值降为 480 亿美元 ，这意味着 Kalanick 计划出售的 29% 股份 价值约为 14 亿美元。

Kalanick 于去年 6 月辞职，但他仍然留在 Uber 董事会，持有公司 10% 股份。

2017 年，Kalanick 经历了艰难的一年时光。性骚扰指控、知识产权盗窃和司法部门调查诉讼等事件不断出现。

尽管这样，Kalanick 现在最终还是重新出现在公众面前，凭借他创办的风险投资基金，这位车辆共享出行巨头公司的创始人正在转向他不擅长的领域——打造一家创业公司。