路透社：视频直播平台映客筹划 3 亿美元赴香港 IPO 新闻

3 月 8 日下午消息，据路透社旗下 IFR 报道，中国 视频直播平台映客 筹划 3 亿美元香港 IPO。同时有消息称，一家中国上市营销机构去年取消了大规模购买映客股份的计划。此前，映客曾进行过多轮融资，投资方包括多米在线、紫辉创投、厦门赛富、昆仑万维、金沙江创投、腾讯创业基地等。

去年 5 月份，宣亚国际发布关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告，宣布重大资产重组的标的资产为北京蜜莱坞网络科技有限公司（映客），预计不低于 50% 的股权。同年 9 月，宣亚国际发布重大资产购买 报告书 。报告显示，宣亚国际拟以现金方式收购蜜莱坞 (映客直播)48.2% 的股权，交易价格为 28.9 亿元。交易完成后，宣亚国际将成为映客直播最大的股东。

报告书显示，蜜莱坞 2016 年的营业收入为 43.38 亿元，净利润达到 4.8 亿元；2017 年 Q1 的营业收入为 10.35 亿元，净利润 2.44 亿元。

然而，去年 12 月 15 日，宣亚国际突然宣布终止收购蜜莱坞。宣亚国际发布公告称，收购案的终止是经过各方协商一致的决定。映客表示未受收购终止影响。