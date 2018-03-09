相约 2050，王坚博士邀请你来“探索号”一展才华 活动



致未来的探索者：

当你读到这封信的时候，你即将开启一个全新旅程。因为，我们要邀请你成为 2050 大会上“探索号”飞船的探索者！

动点科技作为 2050 志愿出品人之一，请允许我们讲讲 2050。2050 每年 5 月在杭州云栖小镇举行，是由杭州市云栖科技创新基金会与志愿者共同发起的非营利活动。今年的 5 月 25 日至 27 日是 2050 首次团聚，预计将有超过两万名年青人来到云栖，其中包括约五千名来自海外的参会者。这意味着，这将是你与全世界年青人重逢老友，相遇新知，迸发改变世界的机会。

首届 2050 将为 100 个团聚活动提供支持，邀请全球最具创意的年青人创作 100 个探索展区，志愿出品人将为与会者奉上 100 场新生论坛，更有音乐节、逐日晨跑、科学影像剧场、云栖灯光秀等丰富多彩的活动。

在 2050 众多活动中，“探索号”飞船为了迎接你的到来，特别打造了这块超过 10000 平方米的创意展示空间。在这艘飞船上，兴趣相投的年青人汇集成了一个个各具特色的船舱，炫美舱，未来舱，酷玩舱，世界舱等等。每一个船舱都有你展示的空间，围绕在特色互动区域周围。此外，我们还为媒体朋友的团聚设立了“中央公园”，成为媒体中心，搭建中央舞台。你也可以申请到中央舞台进行互动，路演。在这里，你会和思想迥异的 ta 来一场头脑风暴，你也会和来历大相径庭的 ta 来一次完美邂逅，你还会和身手不凡的 ta 来一场实力对决。登上“探索号”飞船，就是登上通往未来的船舱。

“探索号”飞船的起航离不开每一位年青人的努力。如果你在艺术、设计、体育、音乐、竞技、自然科学、科技、或任何领域有特别创意，就来申请成为飞船的探索者吧！这将是你绝无仅有的机会来认识众多探索者，展示你最具活力的艺术设计，最有吸引力的互动光芒，和最天马行空的科技创新！

2050 让全世界年青人因科技而团聚。这里没有旁观者，每个人都是 2050 的塑造者。

你愿意成为下一位登上“探索号”的探索者，对吗？

杭州市云栖科技创新基金会发起人、阿里云创始人 王坚

动点科技创始人&CEO 卢刚

共同邀请