30 年前的电脑软件，还可以再战 500 年 作者专栏

作为 Windows 历史遗产的 .exe 后缀 Win32 应用程序（同时包括 64 位程序，但下面都简称为 “x86 应用”）是它能继续占领 PC 和生产力平台市场的最大原因，其实也没有之一。不能运行 x86 应用的 Windows 是什么样子，请参考已经阵亡的 Windows RT 和 Windows Phone。

随着 Surface Laptop 同时发布的 Windows 10 S 操作系统，仅能运行 UWP 和商店封装的少数 x86 应用，是微软继上面两次失败尝试之后，再一次企图让用户告别历史遗留问题的试验。

如今， 微软正式宣布放弃 S 作为一个单独的 SKU（品类）存在 ，而是改为一般系统内置的 S 模式，弱化其存在，宣告这次试验又失败了。兴许到海枯石烂，微软都无法真正让用户告别 x86 。

基本上，现代电脑用户在很小的时候就接触过遍地都是的 Windows PC，而 x86 也就如此根植在他们的心中，跟 iOS 和 Mac 相比，Windows 不需要另行教育用户。

这也就意味着任何放弃了 x86 的做法都跟用户之前受到的教育相悖。那么，不支持 x86 的做法具体有多么不得人心？

资深微软观察者 Paul Thurrott 的资讯网站在今年 2 月爆料指出 ，微软表示在所有第三方 Windows 10 S 设备上有 60% 的用户决定继续使用 S 而不升级。这比人们之前猜测的比重要稍微高一点。

但是值得注意的是，一旦用户决定想要升级到支持 x86 的 Windows 10，基本上他们是立即行动的。

也就是说，买到电脑之后 4 小时之内就马上升级的用户，占到所有决定升级用户的 60%。但是如果他们开箱之后 7 天之内都不做升级的话，这部分人有 83% 会始终运行 S 模式。

这种统计针对预装 Windows 10 S 的低端机型，而唯一一款预装 S 的高端机型是微软自家的 Surface laptop，这个型号是排除在上述统计数据之外的。

这样的统计调查结果给我们描绘出一幅典型的画卷： 买过来低价 Windows 10 S 电脑的人分成两部分，一部分是为了高性价比自购，一部分是家长和学校要求。

在买过来之后 24 小时之内马上升级的用户，属于买便宜电脑的那部分；最终留下来的那些 S 用户，要不然是家长控制，要不然是学校要求。

X86 应用并不作为微软建立应用商店之后的重点，而是在近一两年勉勉强强地安插进去。在现在的 Microsoft Store 中，仅有微软 Office 365、Evernote 等少数定制应用可以和 UWP 一样采取一键安装或删除的形式，同时减轻写入注册表等操作带来的系统垃圾。

为保证安全或配合学校安全策略，微软也提出在 S 模式中尽管绝大部分 X86 应用都不能运行，有一些杀毒和安全软件是例外。这些软件的安装可以通过微软与学校共建的内部应用商店来进行。

在多重因素，最主要是民意呼声的影响之下，微软似乎永远也不能摆脱掉兼容已经 30 年以上历史的 .exe 后缀应用的负担，对比隔壁 Mac 每隔两三个版本就可以放心不兼容上一代应用的豪迈，恐怕也是羡慕不已。

然而 Mac 的向下兼容性太差，也导致了用户注定要跟随升级到最新系统，而一旦到了硬件老旧到升级不动的时候，也就自然要换新机器了。所以隔壁的 Windows 也可以说是“能力越大，责任越大”。

将本应是一个单独 SKU 的 Windows 10 S 融入现有的 Windows 10 发行版当中，令其作为一种模式出现，这并非是第一次，而是早有先例。

在此之前，Windows 10 为零售商在店铺的展示发布了一种演示模式，这种演示模式可以通过某个特定指令打开，打开之后在该机器上的所有个人文件都会被清空，同时会定期从微软下载一些专门用于演示新功能的视频及教程，并且每次用户重新启动之后，原先临时存入的内容都会被清除掉。

这样，这台机器就从一台普通的电脑，变成了专门为店铺演示而准备的机器。这种演示模式就是通过捆绑在一个正常的系统当中实现，而不是通过一个专门的 SKU 发布的。

由于 Windows 此前的几个版本系统集成度和模块化程度没有现在这么高，对于市场和监管部门提出的众多要求，微软往往是每个要求都会诞生一个单独的 SKU。

在 Windows XP 到 7 时代，著名的小众市场版本包括 Starter 版本——只可以同时运行 3 个应用；N/K/KN/E 版本，要么没有 IE 要么没有 Windows Media Player。在 S 模式的成功实践下，这些特殊历史条件下的产物都可以灵活地合并到同一个 Windows 10 发行版当中，由用户自行选择开启或关闭某些功能。

就算背负的历史包袱再怎么沉重，新时代的操作系统也还是要继续进化，负重前行。