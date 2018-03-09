马斯克 Twitter 游说特朗普，希望中国降低电动车关税 新闻

“Twitter 治国” 的美国总统特朗普近日发布推文，再次提及希望中国一年内将双边贸易逆差减少 10 亿美元。

特斯拉 CEO 马斯克自然不会错过这个机会，以在进入中国市场时占得更多有利条件。他连发四条推特，回复特朗普，称美国电动车在进入中国市场时税率过高：

“你认为中美双方在汽车贸易方面是否应该平等而公平？双方的进口税、所有权限制等是否应该相同。”

“中国对从美国进口的汽车，每辆收取 25% 的进口税。但是，中国汽车出口到美国，只需要付 2.5% 的税，差了 10 倍。”

“我们在上届政府期间就提出这个问题，但是没得到解决。我们只是希望有一个公平的结果，理想情况下双边的关税大致相当。仅此而已。希望您不会觉得这些要求过分。”

“澄清一下，我认为很可能会达成一个对各方公平的结果。中国已经表现出开放市场的意愿，我希望他们做出正确的决定。”

Emmm，作者认为马斯克这番话是公关化表达，还真是过分要求。首先，双边贸易进口税相等不能保证公平。假设美国给种大豆的农民高额补贴，而中国不对农民进行补贴，双边关税相同的话，出售同样价值的大豆对中国和美国的农民带来的收入不同，那么这对他们来说是否公平呢？

制定关税时需要考虑的因素很多，而马斯克提及进口税问题，主要是希望中国降低对进口车征收的关税，以让特斯拉电动车在中国市场获得更强的价格竞争力。

其次，一个国家保护本国行业无可厚非。行业发展会给当地人才更多的机会，提高当地教育水平，形成正向循环。

最后，中国企业在美国的遭遇也并不公平。华为在美国市场的进展 颇不顺利 ，与当地运营商 AT&T 的合作就在最后一刻被取消。