周小川谈数字货币：目前不认可比特币一类虚拟货币作为支付工具

动点科技从十三届全国人大一次会议新闻中心举行的记者会上获悉：中国人民银行行长周小川就“金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问时候表示了他关于数字货币的看法，明确指出了对于数字货币的革命一方面表明央行不会一刀切，甚至不会很快的一刀切，另一方面表明 ico 的不合法性、风险点以及监管方向。

周小川称，最近和业界共同组织分布式研发，进行多种方案，和市场共同合作来研发数字货币。数字货币本质上是追求零售支付系统的方面性快捷性和低成本，也必须追求安全性和保护隐私。数字货币是一种有多种可能的体系。 数字货币发展有技术上的必然性。未来可能纸质、硬币这些会逐渐缩小，甚至不存在了。要慎重发展数字货币。研发数字货币要经过充分测试，可靠后再推广。 虚拟资产交易需要更加慎重，不太符合金融服务实体经济的方向。

至于央行是否会有监管的行动，周也表达了自己和官方的态度——不太喜欢创造投机的产品，一夜暴富的幻想不是好事。央行认为，不慎重的产品要停一下，一些有前途的要经过测试后再推广。央行目前不认可比特币一类虚拟货币作为支付工具，目前没有认可虚拟货币作为支付工具。但未来监管将是动态的，取决于测试结果。