高通董事长 Paul Jacobs 被免职，创始人后代出局 新闻

博通收购高通 这场大戏还远没到结局，但是已经有人成为受害者。

美国时间 3 月 9 日，高通宣布 Paul Jacobs 博士被免去公司执行董事长职务，保留其董事会席位。董事会任命 Jeffrey W. Henderson 为公司的独立、非执行董事长。

Paul Jacobs 是高通联合创始人之子，高通暗示此番决定是为了保证公司在处理博通收购案时“免于指责”。

“董事会致力于加强企业监管。当前正逢高通历史上的重要时间点，我们相信任命一位独立董事作为公司董事长，符合公司、以及股东们的最大利益。”高通首席董事 Tom Horton 表示。他还强调“我们致力于为股东创造最大价值，所有能实现这个目标的选择我们都会考虑。我们推进完成高通对 恩智浦半导体（NXPI） 的收购，我们抓住 5G 的机会为公司带来更多利益。”

过去几个月以来，博通高通就收购价格展开拉锯战。高通认为其价值被低估，而博通给出“最好报价”后，还在 2 月底宣布下调收购高通价格到 1170 亿美元 。这笔收购甚至还遭到美国外资投资委员会（CFIUS）的审查。

此次董事长的人事调整将对收购案产生怎样的影响，目前还无法得知。