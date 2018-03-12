支付宝带来福利，这些城市的用户可免费乘坐公交地铁

3 月 12 日消息，随着以扫码支付为代表的无现金支付改变了绝大多数用户的消费方式，消费者在衣食住行等方面，之要扫一扫二维码就可以完成消费。特别是以 支付宝 为首的移动支付平台，影响力已经扩张到海外。为了向更多用户渗透支付宝，其先后以奖励金和现金红包的方式培养用户移动支付的习惯。今日，支付宝再次带来福利，用户从即日起，可以使用支付宝的乘车码来免费乘坐地铁以及公交车。

据支付宝官方微博宣布，即日起至 3 月底，石家庄、绍兴、泰安、安阳、张家港这 5 座城市的用户可凭乘车码，刷支付宝即可享受全程免费乘公交。此外，济南用户刷支付宝乘公交可享全城 5 折优惠。其中，石家庄、泰安、张家港地区用户每人累计最高享受 15 笔乘车免费优惠，绍兴和安阳地区每人可享受 10 笔免费乘公交优惠，济南地区每人可享受 15 笔 5 折乘公交优惠。

此前，支付宝在武汉试点 NFC 乘公交功能。乘客乘车时点亮手机屏幕，手机在支付宝 NFC 闸机附近即可完成乘车，费用通过支付宝扣除。越来越多城市的公共交通已经支持具有 NFC 功能的手机，比如北京地铁在去年 8 月宣布 全线支持有 NFC 功能的手机 ，用户乘车不再需要公交卡，通过刷手机即可完成。