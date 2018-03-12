Google 暗示 Android Wear 要更名，淡化 Android 品牌 新闻

看到苹果已经把移动端、手表以及桌面平台的操作系统名称统一格式，Google 似乎也按耐不住，不久前，这家公司已经把 Android Pay 和 Google Wallet 统一为“Google Pay”，现在，Android Wear 似乎也要有一个与苹果“watchOS”对应的名称 —— “Wear OS”。

Reddit 一名用户发现，Google 已经在 Android P 开发者预览版（Android P Developer Preview）中把 Android Wear 更名为“Wear OS”，并为它设计了一个以字母“W”轮廓为基础的全新 logo。

Google 已经在去年宣布了 哪些 Android Wear 设备能够获得 Android 8.0 更新 ，预计 Google 会在今年的 I/O 大会公布 Android P 的同时，将这个“Wear OS”的正式名称公开。

对于这次更名的原因，有用户猜测，Google 之所以抛弃“Android Wear”的“Android”部分，是因为这些设备除了可以和 Android 手机配对之外，它们还能够兼容运行 iOS 的 iPhone。更有大胆的用户认为，Google 可能通过这样的方式一点点淡化 Android 品牌，最终被 Google 在 2016 年推出的另一款操作系统 Fuchsia 取代。