母婴 B2B 平台海拍客完成 5000 万美元 C 轮融资，顺为资本等参投 新闻

3 月 12 日，母婴 B2B 平台海拍客宣布完成由顺为资本、九州通医药集团、复星国际和远瞻资本联合投资的 5000 万美金 C 轮融资。据悉，这四家公司皆为海拍客的老股东，分别在海拍客 A、B 轮融资时投资加入。

与此同时，海拍客还推出了“家人计划”。按照该计划，海拍客将与中小母婴店进行合作，并拿出价值 5000 万元的期权免费赠送给合作的母婴店，以此实现渠道共享、收益共享、服务共享、发展共享。

据悉，家人计划一方面将海拍客的发展和中小母婴店的发展紧密结合，让两者成为相互成就的共同体；另一方面也将刺激货品销售，搭建更加巩固的销售渠道，帮助更多母婴品牌轻松布局中国市场。除了可以获得相应数量的期权，海拍客还为母婴店提供终端 POS 系统、微商城的运营系统和 CRM 管理系统、日常营销提供专业的指导和素材的输出等。海拍客创始人兼 CEO 赵晨表示，“未来海拍客上市时，我们还会在这些合作门店中选择合适的门店，进行反向收购或并购，为母婴店提供一个收益最大化的资本化路线”。

海拍客成立于 2015 年 2 月，从 3 年前天使轮融资不到 1 亿美金的估值，再到目前 5 亿美金的估值。按此发展速度，海拍客期权价值平均每年至少可翻两倍。在接下来的一个月里，海拍客将会走进全国 11 个省市，向合作母婴店面对面地讲解和分享家人计划。海拍客希望搭建一个行业性的底层平台，第三方团队可以利用其提供的数据、服务、工具在母婴行业内从事更加专业化、细分化的工作。