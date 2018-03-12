荣耀畅玩 7C 发布，对标四天后上市的红米 Note 5，售价 899 元起 新闻

3 月 12 日，荣耀在北京发布畅玩 7C，这款手机拥有当下流行的全面屏，一块 5.99 英寸屏幕比例达到 18：9。机身采用金属材质，有幻夜黑、铂光金、极光蓝、魅焰红四种颜色。

荣耀畅玩 7C 搭载 1300 万+200 万像素后置双摄像头，两颗摄像头分别负责画面和景深。另外这款手机拥有 f/2.2 的大光圈和 Altek 虚化算法，支持先拍照后对焦。800 万像素的前置摄像头可以提供智能柔光自拍，拥有 f/2.0 大光圈，并有智能两档自动补光，以及手动三档调节补光，适合拍摄人物。

值得提出的是，这款手机支持指纹识别和人脸识别，让荣耀畅玩 7C 成为千元机中首款加入人脸识别功能的手机。荣耀基于 1024 组特征维度的人脸识别技术，并将解锁信息存储在本地安全分区 TrustZone 里，保障手机安全。

另外，这款手机拥有八核芯片、三卡槽，搭载 EMUI8.0 系统，拥有 3000mAh 的超长续航电池。EMUI8.0 系统拥有免打扰模式，防止来电、信息中断你的游戏进程。

价格方面，这款手机入门版 3GB+32GB 售价 899 元，而 4GB+64GB 版售价 1299 元。