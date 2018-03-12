出现在十三邀里的搜狗旅行翻译宝开卖，可支持 17 种语言同声传译 新闻

此前在搜狗的 2017 合作伙伴大会上，我站曾今报道过搜狗宣布 推出两款境外旅游和外语学习智能硬件新品 ：“搜狗旅行翻译宝”和“搜狗速记翻译笔”。今天，两款产品正式在京东首发，搜狗翻译笔本身具有语音识别能力，可以把说话内容从语音直接转化成文字，如果对方说的是外语，搜狗翻译笔还会提供同声传译的功能。

据产品说明页面了解：搜狗旅行翻译宝是搜狗 AI 战略落地的首款产品，结合了神经网络机器翻译、语音识别、麦克风阵列、图像识别等多项技术。并且支持 17 种语言。

同时支持文本翻译、对话翻译、语音翻译、实景翻译等多种翻译模式，还可以实现中英离线翻译，离线模式压缩到在线模式的三十五分之一，用户在未联网时也能够使用。

在语音识别方面，有定向波束技术和语音增强技术，能够在噪音环境下语音识别也能达到很高的水准。

“搜狗速记翻译笔”则可实现实时对话，即说即翻的功能。可以通过蓝牙与手机连接，对于查看录音文件非常方便。此外，搜狗旅行翻译宝定价为 1498 元，搜狗速记翻译笔定价 299 元。

注明：图源来自十三邀近一期《许知远对话王小川》访谈截图