前 Uber 高管加入地图科技公司 Mapbox，负责亚太地区业务 新闻

动点科技近日获悉，前 Uber 亚太区商务负责人 Andy Lee 加盟美国地图科技公司 Mapbox ，担任 Mapbox 副总裁兼亚太区管理总监，未来将负责亚太地区业务扩张。

Mapbox 是一家为开发者和企业客户提供开发工具及开发平台的地图服务公司，它的开发工具可以帮助开发者在手机、网页应用中增加位置相关功能，比如地图、导航、按距离排序、以及可视化海量地理数据。MapBox 的竞争对手有谷歌地图、HERE 等。

这家公司在 2016 年进入中国市场，与 Keep、阿里飞猪、咕咚等中国公司建立合作。2017 年 10 月，Mapbox 获得软银领投的 1.64 亿美元 C 轮融资。同时，Mapbox 宣布进军无人驾驶，拓展 AR/VR/游戏平台，加快在东南亚、中国、欧洲等海外市场的扩张。

Andy Lee 在 Uber 工作期间一直担任 Uber 亚太区商务负责人， 承担中国和亚太地区的业务发展和企业发展工作。过去三年时间里， Andy 完成了一系列卓越的工作业绩，典型案例如促成 Uber 与中信银行签署的开创性消费者信用卡合作协议， 从广汽集团和海航集团为 Uber 募集到数亿美元的投资，此外通过高效管理运营， 帮助公司节流超过一亿美元的外部成本。

在加入 Uber 之前，Andy Lee 还曾在旧金山游戏开发公司 Kabam 工作， 帮助该公司成功实现国际化扩张，并且还曾在 NBA 中国和新闻集团（News Corporation）负责中国和亚太地区数字化运营和商务开发工作。随着 Andy Lee 的加入， Mapbox 将更致力于制定和执行在中国和亚太地区业务战略计划， 并尽快在中国建立一支世界级的技术和市场团队。

“我们第一次沟通交谈之后， 就发现 Andy 对于本地市场非常熟悉。不仅如此， 在我们所需领域里，他也具有颠覆性的背景资源和前瞻性的视角。” Mapbox 的创始人 Eric Florenzano 表示，“Andy 已经在中国生活和工作了 17 年， 在如今这个被直播、互联网视频、 移动游戏和共享驾乘充斥的时代里，他为 Uber、Kabam、 NBA 中国和新闻集团带来了很多开创性和变革性的数字合作伙伴， 还推出了一系列移动产品。”

自 2010 年成立以来，Mapbox 平台已经吸引了来自 200 多个国家的开发者，其中 60% 来自美国以外的地区，全球每月有 3 亿人使用 Mapbox 地图支持的各种应用。在 Mapbox 的所有开发者中，接近 10% 是活跃开发者，其中 38% 使用 Mapbox Studio 制作自定义地图。

截止 2018 年 2 月，Mapbox 平台上的注册开发者数量已经突破 100 万，对于一个技术平台来说， 开发者数量突破 100 万是一个里程碑事件，一个对比，开源云计算平台 Twilio 申请上市时的开发者用户数量也只是 90 万。

“我非常荣幸能够加入到这个极具天赋的全球化团队里， 并且负责构建、拓展我们在中国和亚太地区的业务。 当我遇到 Eric 的时候，发现 Mapbox 公司正处在一个惊人的增长轨道上， 他们希望帮助开发人员构建下一代基于地理空间和位置服务的工具和 平台，为下一个移动时代提供动力。 我对 Mapbox 多元化且包容的企业文化印象深刻， 希望能够在中国和亚太地区加速推进业务发展。” Andy Lee 表示。

而此前 Mapbox 任命的中国区负责人杨莘农，则将工作重心移向本地合作关系， 主力为 Mapbox 在中国的业务发展寻求突破，据此前的媒体报道， 杨莘农在中国地图行业里拥有丰富的经验，也是 Mapbox 进入中国市场并获得初步成功的关键人物。 未来杨莘农将会担任中国合作伙伴战略总监。