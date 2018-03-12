深度评测：三星 Galaxy S9+ 新闻

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您可能不用看完一篇 4000 字的评测文章，就可以感受到 Galaxy S9+ 是一款好手机了。既然大家都快把关于 Note 7 的一切笑话都抛诸脑后了，那么我们大多数人会认为三星制造的手机还是很棒的。Galaxy S8 已经非常棒了，在此基础上 Galaxy S9 又进行了诸多改进。

Galaxy S9+主要是对前一代产品的改进和完善。这款手机并不是三星对 iPhone X 的回应（Note 系列其实在很多方面已经起到了那种作用）。实际上，对于自己的一些炒作，三星可能反受其害。

在巴塞罗那举行新品发布会之前，三星打出的“Phone Reimagined”（重新定义的手机）的标识确实吸引了我们的眼球，这是适度的夸张，但无论是好还是坏，我们如今都生活在这种炒作的圈子里。在去年此时，当 Galaxy S8 的 Infinity Display 亮相时，三星也声称重新定义了手机。

事实上，这家电子产品巨头推出 Galaxy S9，恰恰说明它正在大力对旗舰产品进行改进。没有什么比手机的设计语言更能体现这一点了。在写这篇评测时，我把 Galaxy S8+和 Galaxy S9+并排放在办公桌上，如果不将它们不翻过，我根本分不清哪个是哪个。如果你眯着眼看，会发现新手机的边框小了一点点。

在把它们翻过来以后，你就可以更好地了解手中的手机是什么样的了。Galaxy S9+有两个摄像头，呈垂直排列——指纹识别模块挪到了下方。该公司还在继续改进其成像系统，不断对用户对上一代产品的反馈做出回应。人们在通过触摸唤醒手机时，手指总会碰到摄像头，如今三星对这一问题进行了修复。

无论三星如何宣传，Galaxy S9 都不是什么全新的设计。它是对顶尖安卓手机的进一步改进。因此，没有太多理由让大多数 Galaxy S8 用户去升级，但是如果你该换个新手机了，那么三星手机仍然是非常好的选择。

无限可能

如果我不愿写东西，就会推荐你读一读之前我对 Galaxy S8 的评测内容，那么我们就能直接跳到新的内容。我会尽量少写这一块内容，因为在前几段我们对摄像头讨论了很多。总之，在 iPhone X 之前，Infinity Display 就已经出现了。

正如我们所知，它没有完全放弃对边框的关注，只是这种设计加上三星长期以来对曲面屏的追逐，把我们的视角直接引向手机的边缘。在上周的发布会上，三星又一次公开嘲弄 iPhone X 的“齐刘海”。对于三星这种论调，当时可能并不觉得奇怪，但后来就有点儿变味了。当其他所有的手机厂商都欣然接受“齐刘海”设计潮流时，苹果的影响力在上周的 MWC 上还是无处不在。

在一些手机厂商为听筒和前置摄像头的难题找到更好的解决办法之前（我一直在说“禁止自拍”，但没人听我的），人们关注的要么是“齐刘海”，要么是边框。三星多年来潜心研究边框，相对于前代产品，Galaxy S9+的边框又缩小了，这一差异几乎是难以察觉的。世界上最大的几家手机厂商都在为那极其微小的几毫米展开激烈的竞争，也许这就是手机行业的终极奋斗目标吧。

三星对苹果还进行过一次大规模嘲讽，那就是对耳机接口的攻击。iPhone 放弃了耳机接口，从此再没回头。也许是固执，让三星的旗舰手机继续保留手机接口，因为其他其他手机厂商也已走了苹果的路。当我在 MWC 开幕之前与中兴通讯交流时，该公司的一位代表承认，耳机接口的结局是不可避免的。但是，说实话，你能怪三星的坚持吗？对几代苹果手机进行公开嘲讽之后，让步反而显得有点尴尬。

当然，这种转变应该不会阻碍手机行业前进的脚步。还记得史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）也曾说过“没人会买大屏机”这样的话吗？或者说，还记得谷歌也曾取笑过耳机接口？我在上周手里拿着 Galaxy S9+的时候，感觉还是特别珍惜这次选择的。

我买了一副便宜的有线耳机，在乘坐飞机回家时使用。它即插即用，非常简单，还是挺有用的。在过去几年，蓝牙耳机有了很大的改进，但是充电问题和配对的不确定性仍是一个令许多人头疼的问题。有时，你就想插上有线耳机，然后一切问题迎刃而解。

Galaxy S9+的背面还是采用玻璃材质。因为这是流行设计，并且无线充电要容易得多。在 Galaxy S8/S8 plus 发布的时候，三星曾向用户提供了一个黑色版。新出的紫色版非常吸引人的眼球，但是我想抢购的人们是无法选择的。此外，即使是使用了大猩猩玻璃，我还是强烈建议你要为这款售价 720-840 美元的手机买一个保护套。

也就是说，三星对 Galaxy S9+的整体耐用性做了一些改进。诚然，这不是 CAT 三防手机，但是 Galaxy S9+在这方面并不逊色多少。据报道，三星用更结实的材料代替了原来的铝合金，在制作过程中使手机稍微变厚变重了些。但是，说实话，在手机边框上，你还真的看不出什么区别。

随时随地拍照

在巴塞罗那拿到评测机的好处是，我可以随时随地拍很多照片。不利之处是，我成了一个令人讨厌的美国游客，吃饭时总是拍照。我很清楚，但这是为了工作，我发誓。

在整个“全新设计的摄像头”理念中，一个创新部分是对暗光拍摄的改进——这个话题很快就成为了智能手机制造商的下一个大战场。对他们来说这也是好事，真的。对于许多这样的公司来说，在不太理想的环境下拍摄出效果差不多的照片是不行的，因此这就成了他们发展的关键点。说实话，你在光线很好的时候用手机拍过多少照片？其实相当多的照片是在酒吧和饭店这种地方拍摄的。

对于这个最新的进展，实际上在很多方面都是三星从它的最新翻盖手机中借鉴过来的。但是因为 W2018 售价大约 2000 美元，并且只在亚洲才能买到，所以我们只能期待三星在 Galaxy S9 上也使用这种新的可变光圈。这种双光圈可在 f/1.5 和 f/2.4 之间进行切换——简单地说，就是在黑暗的背景下，它能让更多的光线进入镜头。双光圈就是为了做到这一点。事实上，如果你仔细看一下摄像头，你就会发现那种变化。

在三星宣布这项技术后不久，索尼即提到它正在开发一种新的超暗光技术。当然，这项技术运用到手机还需要一段时间——要等到它出现在人们真正购买的手机上，甚至还需要更长的时间。此外，手机行业过去往往忽视暗光拍摄，Galaxy S9 的出现确确实实是手机行业的一个进步。

我们上周在巴塞罗那附近的酒吧驻足时，碰巧还带了一部 iPhone 8 Plus 和一部 Pixel 2，于是随手拍了一些暗光的照片。三星 Galaxy S9+的拍摄效果令人印象尤其深刻。天不是太晚——但是接近黄昏了。Galaxy S9 可以吸收的光线多得多，能够在这种暗淡的环境中拍出相当好的照片，在这场对比中，其他手机很难有此效果。

当我回看上周拍摄的照片时，很难辨清哪些是在昏暗的酒吧拍摄的——不过, 在某些情况下, 白平衡似乎不太对劲。即便如此，这款经过改进的摄像头在降噪方面有了很大进步，而大多数手机在同样的环境下都会受噪音的影响。如果这意味着更少的人会在酒吧里开闪光灯，我想大家会一致认为这是一个双赢的局面的。







这款摄像头的另一个重大改进源于三星的另一款手机：Note 8。Galaxy S9 和 Galaxy S9+价格之所以相差 140 美元，一个关键原因就是除了标准的广角摄像头之外，它还包含一个长焦摄像头。在使用这款手机时，你只要将镜头放大到足够大时，就切换到第二个镜头了。

数字变焦和光学变焦的区别是巨大的，要提高那些紧凑拍摄的质量，还有很长的路要走。这可能不足以确保一些用户升级到 Galaxy S9+，但三星长期致力于为 Galaxy 提供一种在所有智能手机中最好的成像体验。Galaxy S9+的拍摄质量名列 DxOMark 相机评分榜首是有原因的。

虚拟人偶诡异吗？

Galaxy S9+摄像头最实用的改进是在硬件方面。但是软件升级带来的变化更耀眼，例如 AR Emojis。看一看 Galaxy S9 和前一代产品的异同，很容易就能看出该公司为什么在消息应用中如此倚重这项新功能。我不完全确定这是最好的创新。AR Emojis 很诡异。我之前说过，我还要再说一遍。这是我一看到它们时就想到的，在使用了这款手机一个星期后，我的想法仍未改变。

三星因抄袭了苹果的这项功能而遭到了炮轰。AR Emojis 被人与苹果 Animoji 做比较，这种情况是避免不了的。确实，所有的手机厂商都在“互相借鉴”。对于消费电子产品来说，这是好事。当然，三星也在这项功能中加了自己的特色，这也就是我所说的诡异之处。自拍时，该公司会使用 100 个面部数据点，建立一个自定义的表情符号。

通过这项功能，必要的话你可以自己定制头发、衣服，添加眼镜。这方面的选择仍然相当有限，但是随着这项功能的不断发展，我认为三星会增加更多的选择空间。只要你的状态良好并拍摄下来，系统就会自动生成近 20 个动态 GIF 动画，它们代表了各种各样 Anime 风格的情绪状态，可以分享到社交媒体上。我承认自己在使用这些功能时也不太习惯，但是当我不再专门追求某一功能时，就慢慢接受了这一现实。

这有点像任天堂的 Mii——突然有一天，它们变得不是那么可爱了，要走恐怖路线。这是一个令人钦佩的想法，利用该公司的摄像头技术，创造出比苹果更具定制化的东西——苹果目前提供 16 个定制化动画。不过，有一点是肯定的，那就是扫描不能明确区分每个人的特点。另外一点就是，我不确定依赖机器把现实世界的 3D 图像和卡通结合起来，形成的东西会不会让人感到很诡异。我们都见识过“银翼杀手”（Blade Runner）的厉害。机器人真可怕。

AR Emojis 还有其他的默认表情——兔子、猫咪和怪异的盒子头怪物等等。在表情的可爱度方面，没有一个能与苹果的产品相媲美，但我不会过于三星的情况。该公司已经与迪士尼达成了一项重大合作协议，尽管后者是苹果的长期合作伙伴。

迪士尼在给 Pixel 2 带来“星球大战”AR 贴纸时，似乎在尽量避免成为人们的最爱。这最终会对 AR Emoj 的普及有着巨大的意义，当然前提是它们的使用方式不像现在那么令人毛骨悚然。我相信迪士尼对知识产权具有严格的控制——它们看起来可能很好，这就意味着客户最终在购买手机后会继续迷恋这项技术。

迪士尼与三星携手打造的动画表情何时亮相，目前还不确定，但是一定会包括米奇与米妮，还有一些皮克斯经典动画人物。《超人总动员》（The Incredibles）已经出现在三星手机屏幕上——考虑到《超人总动员》的续集将在 7 月上映，此举并不令人感到吃惊。这对迪士尼来说是很好的营销策略，充分利用了全球最大手机厂商的旗舰产品。

在这套动画表情上线后，迪士尼那只标志性老鼠会说脏话，而相关视频会立刻传遍社交媒体，希望迪士尼遇此情况不要过分懊悔。我并不是说我很期待它，我只是说我在同伴那里学会了预见最坏情况的心理。

欲速则不达

索尼在发布会上又一次嘲讽三星，而且语气也不是那么的隐晦，直接指出该公司手机比三星提前一年就有“超级慢动作”（Super Slow Motion）功能。但此处的关键区别同样在于，人们最后还是选择了三星手机。因此，这是许多人第一次上手这项技术。

三星在一份声明中将“超级慢动作”比作科幻电影《黑客帝国》中的“子弹时间”。当然，两者不是一回事。首先，它只是一台相机。事实上，它的设计非常简洁。老实说，这也是我过去一周评测 Galaxy S9+过程中最有趣的地方。就像任何出色的新相机功能一样，当你在生活中寻找那些可能看起来很酷、速度很慢的小东西时，它会让你充分意识到周围环境的变化。

这项新技术是在三星早期慢动作功能基础上的一个非常大的改进，将其从每秒 240 帧猛地提高到 960 帧。这比普通镜头慢 32 倍，比标准慢动作镜头慢 4 倍。你总会发现自己在拍摄各种各样的奇怪东西，而这些东西是你以正常速度拍摄时想象不到的，比如水流入玻璃杯，街上的鸽子。在外行人看来，这种操作方法确实很奇怪，但不要纠结，这都是为了科学。

在默认情况下，这项功能的中间有一个小方块，一旦它检测到有动作发生，就会自动启动超级慢动作。在这一点上，结果会有所不同，这取决于许多因素，包括动作有多远。我很高兴有这项功能可以依赖，这样你就可以用双手让手机保持稳定，但通常情况下，我发现自己只是手动完成这项工作。

一旦拍摄完毕，Galaxy S9+就流畅地将视频打包，创建三个独立的循环播放的 GIF，并给主视频添加不收版税的音乐内容。尽管如此，最后的效果看起来仍然飘忽不定，我只想补充一下《死亡幻觉》（Donnie Dark）中“疯狂世界”封面，以真正完成整个系列。

灯光以特定频率闪烁的事实，只会增加上述效果。在糟糕的机场照明环境下，在希思罗机场拍照片被证明几乎是不可能的任务。另一方面，低光依旧是目前不值得考虑的事情。这项功能需要很多光线才能正常工作，因此不要奢望在餐馆或酒吧拍摄任何超级慢动作。

在这里，还有一些功能也值得一提。美食模式给您的午餐带来了一些美丽的画面。虽然我的一些同事发现美食模式的画面有点过饱和，但我对这些效果的表现一般都很满意。如三星承诺的那样，自动对焦速度得到了改善，而贴纸则是这款产品附带的有趣增强现实。

智能语音 Bixby

过去几年，三星在人工智能产品上投入大量精力和资源。即便如此，该公司的人工智能助理仍然难与 Alexa、Siri 等类似产品并驾齐驱。即便如此，Bixby 仍然难以从众多竞争对手中突出重围。三星需要给用户一个令人信服的理由，让他们选择 Bixby，而不是安卓手机的默认人工智能助理 Google Assistant。在最早支持 Galaxy S8 时，Bixby 仍然显得不太成熟。

自那时以后，该公司在这方面也取得了一些重要进展，最主要就是增加语音功能。当然，在收购 Viv 等交易的助推下，Bixby 也有了一些雄心勃勃的目标。然而，如果你的智能助理不适合日常活动使用，那最终也只能是壮志难酬。

在这方面，Bixby 仍然有很长的路要走。在巴塞罗那的 Airbnb 短租房，我们围坐在桌子旁边，一口气向 Bixby、Siri、Google Assistant 和 Cortana 问了很多问题，而 Bixby 在这场竞争中没有任何优势。总体而言，其他助手更适合回答简单的问题。

我发现自己无意中把 Bixby 语音识别的敏感度调到了最高。正如该公司所说，调得越灵敏，越有可能出问题，但我发现这是确保得到反应的最佳办法。

当然，Bixby 的功能已深深融入了 Galaxy 的日常体验中。在屏幕上右滑，将会出现 Bixby 的登录页面，这里汇集了手机里的各种信息，其中有社交媒体信息、健康统计数据和地图应用的本地服务。当然，也可以通过 Bixby 专用按键访问这一功能。

信息流本身并不是特别有用。很多厂商想要在安卓系统中建立内容聚合信息流，使自己在竞争中脱颖而出，事实上，三星此举与那些内容聚合信息流并没有什么区别。不过，这是一种便捷的方式，可以跟踪加入这个服务的所有第三方应用。此外，三星幸亏把它所有的智能家居产品统一为一个简单、易于使用的 Smart Things 应用了，这类似于苹果 Home 产品。

在竞争中确已脱颖而出的功能（在某些情况下，对谷歌来说是这样的）体现在 Bixby Vision 中。这一功能并未完全被集成到 Bixby 中——事实上，对于三星来说，这更像是一次品牌宣传的机会。但是，除了名称以外，这是一个非常酷的功能，应用很广泛。

当我在加泰罗尼亚的大街散步时，文本功能是我最期待的。这项功能运行良好时，手机便会利用谷歌的智能技术对现实世界的文本进行增强现实翻译。真的很不错。这个系统支持 54 种语言输入，150 种语言输出。

实时翻译质量参差不齐。因为它要把内容上传到云端，再从云端获得信息，所以需要点时间是可以理解的。翻译的内容有点像杂乱的字符，但是对于急需的人来说，不能对这种功能挑三拣四。我发现在增强现实中，这项功能漏掉的信息比正确翻译的多，因此，最终我用手机把标识转换为文本，然后再以那种方式翻译。虽然比较费劲儿，但效果好得多。

不太被看好的美食（Food）功能给人的印象也很深刻，它可以识别出食物种类，为你提供一个大致列表，可以添加到 Samsung Health 应用中。就像翻译功能一样，它也与谷歌在 Lens 中提供的某项功能相似。此外，Galaxy S9+还有美颜（Makeup）功能，其效果就像运用了 Sephora 这样公司生产的眼影和唇膏，用户可以看到美颜后的样子。这两项技术成果都给人留下深刻印象，但最终带来的是全新的感觉，实用价值不大。

屏幕

Galaxy S9 屏幕与前代产品一样——2960X1440 的 Quad HD 屏幕。5.8 英寸屏幕的 Galaxy S9 像素密度为 570 PPI，6.2 英寸屏幕的 Galaxy S9+像素密度为 529 PPI。想要超越这一标准就是痴人做梦。但是，三星（该公司还向竞争对手供应显示面板）对屏幕的颜色精确度做了一些调整，这一点还是值得高兴一下的。OLED 最近获得了 DisplayMate 的最高评分标准，这也是实至名归的。它的效果确实好。

扬声器质量也有了很大提高——又一个受人欢迎的改进，因为手机制造商常因扬声器问题向用户致歉。音量大了很多，当你把手机调到横屏模式时，耳机还能当作立体声使用。当然，三星也发表了一个免责声明——所有手机的扬声器都有这种声明——在观看 YouTube 视频时，声音效果很好，但是，如果你想持续听更长的时间，就需要戴耳机了。

值得庆幸的是，三星收购了 Harman，这意味着这款手机可以配带上 AKG 硅胶耳塞耳机，这种耳机比苹果原装耳机要舒服得多。是的，还不需要适配器。

Galaxy S9 继承了上代手机所有的生物识别解锁功能，但又增加了智能扫描功能（Intelligent Scan）。这项功能把虹膜识别与面部识别很好地结合到一起，被认为是光学领域最好的办法。这项功能先从面部开始，如果光线不好，就转而扫描眼球。

这种效果比单纯依靠虹膜识别要好得多，但正如我们所看到的，它还不够安全，无法与移动支付等功能捆绑在一起。如果你真的担心其他人会打开你的手机，我就推荐其他办法。

在美国，Galaxy S9 将搭载高通骁龙 845 处理器——这一功能可能是三星上周决定在世界移动通信大会上发布这款新手机的动力之一，以便在竞争中继续处于领先地位。这两款手机都配备了 64GB 的存储空间，还可以通过 microSD 芯片进行扩展（最高可达 400GB）。Galaxy S9 的运行内存是 4GB，Galaxy S9+又增加了 2GB，对于大多数用户来说，这一存储容量绰绰有余了。

在电池方面，三星曾经“飞得离太阳太近”，如今则保持着谨慎的态度。Galaxy S9 的电池容量是 3000mAh，Galaxy S9+的电池容量是 3500mAh。虽然电池容量不是最大的，但是 Galaxy S9+充一次电，我能够使用将近两天时间。

兼顾实用与创新

像以往一样，三星新增特性既包括一些真正有用的功能，也有一些“为什么不试一下”的功能。Galaxy S9 小而有意义的调整足以使其在安卓手机领域处于领先地位，也许最让人看好的理由是，三星成功把售价定在 720 美元-840 美元——虽说也并不便宜，但比 iPhone X 1000 美元的售价还是低了很多。

Bixby 仍有很大的增长潜力，那些 AR Emoji 动态表情则要从加州北部当地人的习惯用语中借鉴一个词——“hella creepy”。然而，如果三星没有雄心壮志，不愿在增强现实这样的领域探索一些真正有趣的东西的话，那么所有这些新增的软件功能也都失去了意义。它们也许不会火爆一时，但是绝不会无趣。

至于要不要换掉 Galaxy S8，我的建议是，如果你不像《酿酒师的百万横财》（Brewster’s Millions）中描述的那样腰缠万贯，那还是先别换手机了，因为即便你没少花钱，结果却不甚理想，感觉得不偿失。不过，如果有人还是准备购买一款全新的安卓手机，那么首选仍然是三星 Galaxy S9。