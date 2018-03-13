哈罗单车全国推行信用免押金，预计免除总额超 300 亿元 新闻

骑共享单车，终于不用交押金了。

3 月 13 日，哈罗单车在京宣布开启全国范围的信用免押金。芝麻分 650 以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，选择授权芝麻信用，就可以在全国免押金骑行哈罗单车。

哈罗单车方面表示，这项活动预计到今年年底可辐射 1.6 亿骑行用户，免除押金总额超过 300 亿元。而过去三个多月，已经在 20 个城市开展的芝麻信用免押，为哈罗用户免除了约 18.89 亿元押金。

中国互联网络信息中心近期发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2017 年 12 月底，国内共享单车用户规模已达 2.21 亿。按主流单车企业押金在 99 元-299 元之间估算，国内共享单车用户的押金存量规模为 200 亿-600 亿元。

由于从去年下半年开始，部分共享单车企业陷入资金困境、出现押金退还难题。哈罗单车 CEO 杨磊透露，根据公开信息统计，多家共享单车停止运营导致约 15 亿元的用户押金无法退回。

面对上述窘境，蚂蚁金服旗下的芝麻信用免押金为这一问题解决提供了新思路。信用免押不仅可以彻底打消用户对押金的担忧，对公司在保障风控同时吸引了更多优质用户。” 在一个良好的信用体系里，人们都十分珍视自己的信誉，违约率反而大大下降。” 哈罗单车 COO 韩美表示，与芝麻信用挂钩后，用户如果出现” 失信” 行为，将会影响其信用记录，从而可以更好地引导用户文明使用单车。

“今天哈罗单车在全国范围实行免押金，成为了全世界首家全面支持信用替代押金的公司，也使得一直饱受争议的单车押金问题正在加速得到彻底根治。”蚂蚁金服副总裁、芝麻信用总经理胡滔女士表示，在哈罗单车全国信用免押之后，国内共享单车行业可以供用户免押金骑行的单车数量也突破了 1000 万辆。

在推动用户免押方面哈罗单车早有先例。从 2017 年 9 月份至今，哈罗单车探索尝试了 20 城芝麻信用免押、在校大学生免押、特殊人群免押等多种形式的用户免押服务。

此外，哈罗单车还将推出免押购卡“9 元包 30 天用车”的选项，通过多元化的免押方式增加免押辐射范围，让更多用户享受免押金骑行体验。

有业内人士指出，从大出行角度看，共享单车在人群覆盖面和消费频次上都无疑是第一大出行流量入口，而推行全国免押无异于拿到了流量的通行证，再以“高频”打“低频”，对哈罗单车开展立体化共享出行业务将是一张绝佳的好牌，这或将成为今年共享单车格局中的最大变量。

此外，值得注意的是，共享单车混战随着各家的业务延伸和转型，再加上滴滴等互联网巨头的加入，战局已经扩展到了整个大出行领域，这将决定单车公司未来是否有更大可延展的想象空间。