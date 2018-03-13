Apple Music 订阅用户已达到 3800 万，致股价接近万亿大关 新闻

动点科技最新获悉，苹果公司股价盘中创出 182.39 美元的历史新高，市值一度突破 9250 亿美元。，而与此相关的市场消息则是——苹果互联网软件和服务高级副总裁埃迪-库（Eddy Cue）周一在参加德克萨斯州奥斯丁举行的西南偏南音乐节时公布了 Apple Music 最新的用户数据。

该幅度的增长可以认为是一种内生性增长（最近并没有新产品的面世），原因是这项服务正在获得越来越苹果用户的用户。AppleMusic 的付费订阅用户在 今年 2 月的数字还是 3600 万人，市场人士预计今年夏天将会超过 spotify 成为行业霸主。 而距离苹果推出该项业务只不过是 几年 的光景。

流媒体音乐服务如今已成为付费音乐消费的主流形式，苹果正在与亚马逊、Alphabet 旗下的谷歌、以及筹备上市的 Spotify 等竞争对手共同争夺这一市场。目前，亚马逊的流媒体音乐服务 Amazon Music Unlimited 拥有 1600 万订阅用户，Pandora 拥有 548 万订阅用户。谷歌尚未对外披露流媒体音乐服务 Google Play Music 的用户数据。Spotify 目前让然是流媒体音乐服务市场的龙头，截至 2017 年年底，该公司在全球的付费订阅用户总数已达 7100 万人。Spotify 计划最快于下月初在纽约证券交易所挂牌交易，证券代码为“SPOT”。