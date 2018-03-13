芬兰政府收购诺基亚 3.3% 股权，以加强和稳定所有权 新闻

据 路透社 报道，芬兰政府投资机构 Solidium 周二表示，他们已经收购了诺基亚（Nokia）3.3% 的股权，从而加强芬兰政府对这家电信设备制造商的所有权。Solidium 表示，他们在 2018 年以 8.44 亿欧元（约 10.4 亿美元）的价格在公开市场购买了这些股权。

Solidium 首席执行官 Antti Makinen 表示，诺基亚最吸引他们的地方在于强大的市场地位以及广泛的技术特长，这笔交易将加强和稳定对这家公司的所有权，这对芬兰来说十分重要。

诺基亚成立于 1865 年，总部位于芬兰埃斯波，初期以伐木、造纸为主，后来也从事过胶鞋、轮胎、电缆、手机等产品的生产，当前这家公司以通信基础业务和先进技术研发与授权为主。

诺基亚曾将消费者端移动通信设备部门出售给微软公司，目前诺基亚品牌已经授予鸿海集团旗下富智康和 HMD 使用。诺基亚曾一度成为 Windows Phone 领域的焦点，目前由 HMD 接管的诺基亚品牌主要生产 Android 手机，同时对一些经典机型进行复刻和改进，譬如最近推出的 Nokia 3310 和 Nokia 8110 的复刻版。

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