麦子金融研究院发布“十大互联网金融陷阱风险提示”，虚拟货币、消费返利成重灾区

麦子金福旗下的金融研究院发布“十大互联网金融陷阱风险提示”，帮助众多行业用户了解骗局，提高防范互联网投资与借款风险的能力。近年来，随着中国互联网金融行业的迅猛发展，越来越多人开始选择网络平台进行理财，这也让不法分子盯上该领域，打着 P2P、现金贷、数字货币等旗号的新型互联网金融陷阱也越来越多。

麦子金融研究院携手各界专家选出的十大互联网金融陷阱风险，包含庞氏骗局、虚拟货币、消费返利、P2P 平台虚假标的、消费金融套现、借款佣金、“套路贷”、网贷手续费、金融类钓鱼网站诈骗案、网络外汇理财等，这些风险相较传统金融来看，往往涉及金额更大、波及人数更多、覆盖范围更广，对社会经济秩序和个人财产安全都会造成更严重的破坏。

麦子金融研究院院长黄大容女士在启动仪式时发言表示，各类互联网金融骗局虽然手段不同，但大多都是利用人性中“贪婪”的特点，利用高投资收益率来吸引一波又一波投资者入局。“然而这些平台往往没有实际的业务和营收，或者从一开始，他们盯上的就是你的本金，崩盘或跑路是迟早的事。”

“监管层也注意到了这些现象，2016 年以来，全国范围内开展互联网金融风险专项整治工作，从行业准入、内控管理、监管强化、制度完善、机制健全、资金检测等方面进行了综合治理。这些措施，对于打击互联网金融陷阱有一定的作用，但短时间内肯定无法面面俱到，“在当下的环境中，我们应该加强普通市民互联网金融知识的宣传教育，增强投资人和借款人的的风险防范意识，从源头上远离金融风险和陷阱。”

在刚刚过去的十三届全国人大一次会议政府工作报告中提及，强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融等监管，进一步完善金融监管。如何积极响应了金融监管的新信号，开展金融科技安全展有利于倒逼互金慎独自律, 优化诚实信用、多赢共享的互金生态环境，对促进行业健康发展可谓只管重要。据悉该同期公开的 2018 中国金融科技安全展活动展也是国内首个面向大众宣传互联网金融陷阱风险的公益展览。