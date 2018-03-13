东芝发布一款智能眼镜，用来运行完整 Windows 10 Pro 新闻

东芝（Toshiba）发布了一款能够运行完整 Windows 10 操作系统的 AR（增强现实）智能眼镜“dynaEdge AR Smart Glasses”，准确来说，这款眼镜是东芝专门为 dynaEdge Mobile Mini PC 准备的显示设备，你可以把它理解为一款分离式智能眼镜产品。

东芝已经在去年 8 月以来推出多款 dynaEdge Mobile Mini PC，主要差别在于配置不同，譬如有的采用 Intel Core M5 处理器，有的则是 Intel Pentium Processor 处理器，运行的操作系统均为 Windows 10 Pro。

东芝 dynaEdge AR Smart Glasses 将可以搭配 dynaEdge Mobile Mini PC 使用，售价 1899 美元起，面向商业用户推出，这款产品仅作为显示器的一种全新形态，东芝也表示不会提供太多 AR 相关的功能。

外观上，dynaEdge AR Smart Glasses 与 Google Glass 类似，眼镜侧边的光学膜组由东芝和 Vuzix 合作开发，显示分辨率 640x 360 像素，你可以通过“迷你显示器”看到系统画面，这款智能眼镜的光学膜组还集成了一颗 500 万像素的摄像头，并配有闪光灯，可用来拍摄照片。

除此之外，dynaEdge AR Smart Glasses 还搭载了距离传感器、环境光传感器、LED 灯、GPS、指南针、陀螺仪、扬声器和麦克风等部件。

Google 可能是近些年来最早推出智能眼镜设备的厂商，这款曾一度被认为夭折了的产品也在去年宣布 进军企业级市场 。