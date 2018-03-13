中科新知：“准”且“有用”，打通移动医疗的任督二脉 | 创业 初创公司报道

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移动健康（或者叫移动医疗）已经被宣传了很多年，但直到现在，依然不温不火。按照中科新知创始人庞志强的说法，移动医疗行业目前仍处于黎明前的黑暗。他希望改变这一切。

为此，庞志强于 2014 年 8 月创立了 中科新知 ，这是一家主打睡眠监测的高科技企业，目前具有两款产品，其中一款产品名叫心晓，可以放在枕头下，用来准确、持续、无接触地测量用户的心率、呼吸率以及体动数据，用于心脑血管疾病监测和预防；而另一款则是专门为女性研发的心晓闺蜜，通过采集睡眠状态下的心率、呼吸率等大数据，可让用户清晰地知道自己神经内分泌的变化。这两款设备采集的最核心的数据是心率数据。

移动医疗，最关键的还是一个“准”字

大概从 2013 年开始，在移动健康领域叫嚣得最厉害的可能就是智能手表、智能手环了，其中很多产品也都加入了心率监测功能。然而，庞志强从一开始就认定手表手环类产品并不是做移动医疗最好的载体。“用户购买产品，是希望能够解决问题的，而要解决问题的前提就是测量数据要准。”庞志强告诉动点科技，目前很多手表手环类产品的心率监测功能其实都还不够准。

“或许有些手表手环产品可以在很安静的环境测得挺准，但只要用户一动，它就可能不准了。”庞志强认为用户做监测的目的就是提前发现身体异常，如果用户一动就出现‘异常’，那心率监测就没有意义了。

而实际上，连苹果 Apple Watch 至今都没能得到美国 FDA 的医疗器械许可。“连苹果 Apple Watch 都不能测得很准，那就更别指望其他产品能够测准了。”庞志强说。

同时，庞志强也认为，正是由于不准而造成的无用，才造成了移动医疗不仅未能火起来，更造成了很多移动医疗企业未能活起来。“很多手表手环基本上都是用一用就被扔掉不用了。”

中科新知解决了准确性问题

准就是一切。然而，就连苹果 Apple Watch 都做不到的事，中科新知却做到了。据介绍，中科新知产品目前的心率测量误差仅仅只有正负 1。而且值得一提的是，中科新知产品的采样率更是达到了 1700 次每秒（指的是心晓，而心晓闺蜜稍微低一点，但也达到了 1000 次美秒）。而且产品已经过了医疗器械的临床实验以及型式检验报告，今年还将拿到医疗器械许可证。

据了解，中科新知之所以能够解决准确率问题，主要归功于以下两点：

首先，在使用场景上，中科新知的心晓和心晓闺蜜都是睡眠监测类产品，庞志强介绍人睡眠时的生命体征相对平稳，干扰少，可测量性更好。其次，在技术上，庞志强表示中科新知的高采用率也有助于测量准确性的提高，“只要我们的采用率足够高、颗粒度足够细，那我们是可以很好地收集到用户的心率和呼吸率。”而且，庞志强还强调，中科新知的心率采样率是全球最高的。

“当然，这里面有技术难点，但我们已经解决这些问题。比如在 CES 中，很多懂行的人看见我们的产品，都认为会有瓶颈，但当他们看见我们展示的波形时，他们惊叹，我们已经解决了瓶颈问题。”庞志强表示他们花了 7、8 年的时间来死磕才解决了这些问题。不过，庞志强以行业机密为由，并未透露其中的具体难点。

“准”是基础，但用户要的是“有用”

“我相信精准是最基础的，但只有精准其实也不够。比如，我只是每天固定时间测一下，告诉你心率是多少，然而这在用户看来是完全没有意义的。”为此，庞志强表示，中科新知在关注精准的同时，也在精准的基础上全力打造“有用”。

“我们只需要将设备放在枕头下，设备就能精准、连续、无创地测量用户生命体征数据，如此日积月累，我们就可以为用户绘制出一个属于自己的指标曲线，而在这个基础上，并加上空调温度、吃药与否、饮酒如何等场景数据，我们就可能提前发现用户的身体异常。”

庞志强甚至表示他们曾成功提前 72 小时发现某病人正在形成脑梗，也曾提前发现过心梗病人。另外，在流感季节，庞志强表示他们还有望在出现症状之前，提前得知用户是否已经感冒，而吃药之后，还可以知道用户是否正在好转。

而且值得一提的是，心晓闺蜜这款产品通过测量用户的心率、呼吸率等，甚至可以得知女性内分泌的变化。“内分泌是靠人的自主神经功能来调控的，而自主神经功能则可以通过心率变异性来测量。所以，不光是女性的内分泌，包括是否饮酒以及饮酒之后的身体变化，其实都可以测出来。”关于利用心率判断内分泌方面的原理，庞志强如此解释。

另外，庞志强还强调中科新知的两款产品，不仅可以预测预防疾病，更重要的是，它还可以帮助用户养成良好的生活习惯。“我们的客户在使用了我们的产品两三个月之后，身体普遍都有了好转，所以这是非常有价值的。”庞志强表示客户在尝试了他们的产品之后，基本 90% 以上的人都会继续用下去。

2B 为主，2C 为辅

由于移动健康到目前依旧是“黎明前的黑暗”，因此，目前中科新知在市场推广方面主要以 2B 为主，庞志强认为新出来的品类，大众认知度不高，老老实实先做好 2B 才是最关键的。中科新知目前的主要目标市场则是医院、养老机构以及慢病管理机构。“这些地方很多时候都需要使用监护仪，但如果不想使用这种设备，却又想精准且连续监测心率，目前或许只能找到我们。”庞志强骄傲地说。

而在 2C 方面，目前中科新知也已经开了网店。但庞志强还是期望市场上能够出现更大体量的企业，来做市场教育工作。

据了解，自 2016 年心晓上市以来，截止去年中旬，心晓的销量在 2000 台左右。

另外值得一提的是，目前市面上其实已经有很多与中科新知一样做非接触式睡眠监测的企业了，比如被苹果收购的芬兰企业 Beddit，以及国内的 Sleepace 享睡、FitSleep 睡佳等。

中科新知目前具有员工约 40 人，并正在计划新一轮的融资，希望融资 3000 万，出让 10% 股份，

题图来自 123rf