日前，小米推出了 区块链 萌宠游戏项目“加密兔”。用户可以通过官网上的“立即领养”领取加密兔。

加密兔是由小米基于区块链技术创造出来的虚拟数字兔子宠物。胡萝卜是指加密兔游戏中的积分。所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上，是独一无二的。一旦加密兔被用户拥有，就无法被任何人复制、修改或销毁。加密兔的形象由多种基因随机组合而成，每种基因都会有“稀有”和“普通”两种属性。加密兔含有稀有基因的数量和类型将决定它的等级，等级划分有传说、史诗、罕见、稀有、普通。

据悉，现在，加密兔还处于内部测试阶段，小米只开放了部分玩法，未来还将会开放繁衍等其他新功能。用户除了可以通过官网上的“立即领养”领取加密兔，同时，也可以通过签到和邀请来获得更多胡萝卜参加抽奖获取加密兔。

根据《加密兔用户服务协议》规定：“您不得利用加密兔相关服务进行融资或从事加密兔、积分与法定货币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖积分，不得为加密兔、积分提供定价、信息中介服务，不得从事法律法规、监管政策禁止的任何活动，否则小米有权不经您同意，立即单方停止向您提供服务（包括但不限于限制积分使用、限制加密兔买卖、限制加密兔账户登录、清空积分、清空加密兔账户等），因此而给您造成的任何损失，由您自行承担。”