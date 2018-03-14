据 比特币资讯网 报道，今日，韩国第 20 代国会议员权七胜，在韩国 TOKENSKY 区块链大会上分享了他对区块链的看法以及预测。他表示区块链目前已经超越数字货币，成为建立完整数据库的重要手段，是完全不同的互联网服务。他表示作为政客，相信区块链可以被用于选举，使得选民直接、便利、真正的实现主权在民。

权七胜议员现为韩国国会贸易、工业、能源、中小企业和创业委员会成员，同时也是韩国民主党政策委员会副主席。据之前媒体报道，中、韩、日、澳、美等国的经济学家会在韩国 TokenSky 区块链大会上建立”首尔共识”。首尔共识内容包括：1 . 积极拥抱全球各地法律和监管，积极配合各国政府针对数字货币领域的监管措施；2 . 积极加强行业自律，尽最大努力追求项目合规；3 . 尽最大努力保护各国投资者权益。

据悉，2018TOKENSKY 区块链大会，3 月首尔站，将是至今为止最专业的 TOKEN 经济和区块链行业大会，邀请了全球各国顶级的经济学家、教授学者、金融家、法律专家、投资家、各类基金、极客、行业领袖、码农、矿工、区块链产业上下游企业、交易所、服务商、媒体，以及 TOKEN 爱好者集聚首尔，共同探讨区块链世界面临的各种问题。