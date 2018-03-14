高通命运争夺战简史 新闻

本文为动点科技/TechCrunch 中国独家稿件。未经允许，禁止转载。

过去几个月，芯片厂商博通计划收购高通，这将成为科技行业历史上规模最大的一笔交易。美国当地时间周一下午，这笔交易再起变数。特朗普政府表示，将阻止博通的这笔收购。

在博通收购高通这一旷日持久的拉锯中，美国政府此举揭开了新篇章。这笔交易的提出也是半导体行业并购整合活动的高潮。过去几个月，业内一直在猜测，博通能否完成这笔敌意收购。在美国外国投资委员会（CFIUS）的调查之后，博通被正式禁止这样做。

让我们来回顾一下过去几年的情况，看看我们是如何一步步走到这里。

从 2015 年 5 月开始

当时，新加坡的安华高同意以 370 亿美元的价格收购美国的博通。这是半导体行业历史上规模最大的一笔收购。在这笔收购后，安华高改名为博通（但股票代码仍然使用之前的“AVGO”）。安华高 CEO 陈福阳在并购方面非常积极。他采取了一系列措施，试图整合半导体设计行业，应对苹果和谷歌等公司的崛起。

不过，该公司总部仍然设置在新加坡，这使得随后的故事变得有些复杂。

2015 年 12 月，英特尔的回应

英特尔也尝试在这个故事中扮演更重要的角色。几个月后的 12 月，英特尔宣布，以 167 亿美元的价格收购 Altera。当时，Altera 是 FPGA 芯片的主要厂商。英特尔或许希望借助 FPGA 芯片业务应对人工智能时代的新挑战。在人工智能计算中，FPGA 的效率要远远高于传统 CPU。英特尔的核心业务是 x86 芯片，但也在积极做出重要调整，应对这样的变化。

2016 年 10 月，高通收购恩智浦

2016 年 10 月，高通宣布，将以 470 亿美元的价格收购恩智浦半导体。这将推动半导体行业的进一步整合，尤其考虑到高通正在探索各种方式涉足新技术，例如自动驾驶汽车，以及其他需要搭载基带芯片的设备。

2016 年 11 月，博通收购 Brocade

1 个月后的 2016 年 11 月，博通展开了另一笔重大收购，这次是以 59 亿美元收购 Brocade。Brocade 专注于数据和存储网络产品。博通表示，将出售该公司的网络业务，该业务导致 Brocade 与网络设备巨头思科发生直接竞争。

对 Brocade 的收购花了一年多时间才完成。去年 11 月，博通宣布裁员约 300 人。

2016 年 12 月，奥巴马政府叫停中资收购 Aixtron

2016 年 12 月，在任期的尾声阶段，美国前总统奥巴马阻止了一家中国公司收购德国的 Aixtron，后者在美国境内拥有资产。这个决定来自于 CFIUS 的建议。一年后，在博通收购高通的交易中，CFIUS 扮演了更重要的角色。

不过很明显的一点是，半导体行业正出现更多的整合，而美国国外公司对此非常感兴趣。

2017 年 1 月，苹果对高通提起诉讼

2017 年 1 月，苹果对高通提起了价值 10 亿美元的诉讼，称高通对芯片收取过高的费用，同时未向苹果支付退款。在这起诉讼中，苹果和高通双方展开了拉锯，而诉讼也成为高通需要处理的高优先级问题。高通和苹果的商业关系已有很长时间，但很明显这个关系并不顺利。

去年，在公司的第二财季财报电话会议上，苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）表示：“我们这样做的原因是，高通试图按 iPhone 的总价值来收费。在与标准相关的专利方面，他们完成了很出色的工作，但这只是 iPhone 的一小部分。这与显示屏、Touch ID，以及苹果的许多其他创新无关。因此我们并不认为，这样做是合理的。因此，我们坚持原则。我们坚定地相信自己是对的。我也很肯定，他们也认为自己是对的。因此我们需要诉诸法律。”

对高通来说，情况还在变得更恶劣。随着双方纠纷的升级，多篇报道称，未来的苹果设备有可能不再使用高通芯片。

对高通来说，这将是重大打击。高通非常需要智能手机厂商继续使用其芯片。去年 10 月，在消息曝光后，高通股价遭遇了重创。

2017 年 11 月，博通宣布计划收购高通

2017 年 11 月 6 日，博通宣布，将以每股 70 美元的价格收购高通，当时的交易总额约为 1300 亿美元（这个价格随后又有多次调整）。博通将向高通股东提供每股 60 美元的现金加 10 美元的股票，使得这笔交易成为科技行业历史上规模最大的一笔。

这也将为半导体行业的大规模整合奠定基础，尤其考虑到这个行业正在为即将到来的 5G 技术做准备。这也给陈福阳带来了机会，他有可能介入高通的经营，重塑这家公司，甚至整个行业。

在一周多的时间后，高通拒绝了这个收购报价。

2018 年 2 月，博通上调了报价

2 月份，博通将报价上调至 1210 亿美元。陈福阳迫切希望推动这笔交易的完成。这将使两家芯片设计巨头合二为一，应对苹果和其他可能颠覆这个行业的科技公司。

在博通提出报价的几天后，高通再次拒绝了这个报价。

2018 年 2 月，高通试图加速推进收购恩智浦的交易

2 月份，高通提高了收购恩智浦的报价。目前这笔交易的价格为 440 亿美元，高于此前的 380 亿美元。考虑到来自博通的敌意收购，很明显高通希望尽快完成收购恩智浦的交易。

在高通做出这一举动后，博通将对高通的报价下调至约 1170 亿美元。这仍将是科技行业历史上规模最大的收购，但关于高通和恩智浦的价值总和，两家公司很明显有不同的看法。

高通推迟股东大会

高通表示，由于 CFIUS 的监管调查，该公司将把年度股东大会推迟 30 天。当时距离高通在圣迭戈举行股东大会只有几天时间。你可以认为，从高通的角度来看，这是一起偶然事件或战略性事件，但无论如何这都表明，这笔交易能否达成正面临更大的不确定性，尤其是在特朗普政府的监督之下。

高通董事会作出重大调整

在股东大会宣布推迟的几天后，高通宣布，将对董事会作出重大调整：董事长保罗·雅克布（Paul Jacobs）将不再担任执行董事长一职，同时任命新的执行董事。

通常，在面临敌意收购时，公司会进行这样的调整，向股东证明已经准备好做出改变。博通此前表示，已准备好将交易方案直接提交给高通的股东，这意味着高通必须采取行动，向股东证明，博通给出的报价是低估的。

有消息称，英特尔计划采取防御性行动，收购博通

还记得我们之前提到的英特尔？英特尔的身影再次出现。《华尔街日报》报道称，英特尔正考虑采取一系列防御性措施，应对博通和高通的并购，包括对博通本身的收购。

英特尔仍然希望在移动芯片技术方面保有一席之地。很明显，该公司看到了博通和高通并购带来的威胁，以及苹果和高通之间纠纷创造的机会。如果博通最终收购高通，那么对于苹果和高通的纠纷，情况就会完全不同。

特朗普政府阻止了这笔交易

这笔交易获得了许多方面的审视，包括股东、两家公司自身，以及 CFIUS。最终，特朗普政府周一宣布，将阻止这笔交易，以及其他规模类似的交易。博通表示，在高通股东大会之前，该公司将继续推进将公司总部重新注册至美国的程序，但目前并不清楚，这样做是否足以改变美国政府的决定。

目前来看，博通收购高通的交易已被叫停。对于美国国外公司收购美国资产的交易，这个决定可能会造成持续的影响。