亚马逊推出首张借记卡，吸引没有银行卡的消费者

亚马逊（Amazon）已经在电商领域取得很好的成绩，并已经开始了 向线下延伸 的计划，不过在一些地区，人们可能连网购的习惯都还没有养成，譬如美国的邻近国家墨西哥。为此，亚马逊已经在墨西哥推出公司有史以来第一张借记卡“Amazon Rechargeable”，用户可以在全国的便利店向这张借记卡存入现金。

路透社 援引墨西哥亚马逊产品经理 Fernando Ramirez 称，没有银行卡的用户会发现 Amazon Rechargeable 是一种便利的方法，它能够将现金转换为一种在线支付的方式。

这张借记卡得到了万事达（MasterCard）和墨西哥北方银行（Grupo Financiero Banorte）的支持。亚马逊表示，这么做的目的在于帮助墨西哥地区没有开通银行账户的消费者获得更加便利的支付方式，鼓励这些消费者使用网购。根据墨西哥亚马逊 官网 的描述，用户无需验证信用记录，完成申请便能立刻收到虚拟卡号，用户每月可以向这张借记卡充值 3000 UDI，相当于大约 18000 比索（约 6117 元人民币）。

亚马逊在 2013 年 8 月开始进入墨西哥，并在去年 10 月开始在包括 7-11 在内的便利店推出现金支付系统，这同样是为了吸引那些没有信用卡的消费者。