长虹发布全球首款区块链手机长虹 R8 麒麟 区块链

新闻

据报道， 昨日，长虹在杭州发布了全球首款区块链手机：长虹 R8 麒麟手机。

据介绍，长虹 R8 麒麟是长虹通信专为 Unicorn 开发的首款搭载 Unicorn 区块链手机。这款手机是全新一代区块链移动智能终端，基于 POW 共识算法、设备指纹技术、LBS 位置服务，让用户以更低门槛参与到区块链当中，使移动信任网络拥有更多更分散的节点，为移动生态链的大规模应用提供了基础。

今年 1 月，四川长虹集团与侠客智能微手机达成战略合作，双方合力推出全球首款区块链手机。双方强调将通过软硬件技术的创新结合，加强手机区块链的安全性，减少交易信息拥堵，并逐步实现去中心化的存储和计算能力。通过将社区共识、个体行为、价值交换有机的融为一体，建立一个高效便捷的移动区块链生态系统。

2012 年，彩电制造为主的家电厂商长虹宣布推出“金长虹”系列智能手机，正式进军国内智能手机市场。近年来，长虹在手机方面的创新不止将区块链与手机结合。在 CES 2017 上，长虹发布的 长虹 H2，号称是全球首款分子识别手机，也是世界上第一个搭载小型化分子光谱传感器的智能手机，可实现果蔬糖分、水分，药品真伪，皮肤年龄，酒类品质等检测，成为随身携带的个性化健康管理集成终端。

图片来源：百度百科