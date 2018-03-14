今日， 京东 回应了昨日女作家六六发文指责京东“售假”并“玩弄”客户的投诉。京东称经过调查取证认为，六六女士的文章中大量引述了关于消费者与京东客服沟通的内容，内容存在多处严重不实，已经涉嫌夸大编造和诽谤。京东已经将相关内容进行了保全公证，并将坚决采取法律手段进行维权。

昨日下午，知名女作家六六在微博发表《无赖京东》一文，指责京东“售假”并“玩弄”客户投诉。六六在文章中称，其师姐在京东全球购买了美国 Comfort U 护腰枕，而京东实际发货却非正品。

该用户在向京东客服投诉后，京东客服也一口咬定是商家发错货了。当被提出要投诉她不称职时，京东客服称，” 我的工号 51162，无论你怎样投诉，最终还是会回到我这里来的，就这个结果，不会改变。”

今日，京东经调查回应了此事。以下为京东黑板报公众号原文：

我们注意到六六女士通过其个人账号发布了一则消费者投诉，对此京东高度重视，经一天的严肃调查取证，特说明如下：

1、六六女士的朋友在京东全球购第三方商家” 鲸虾过洋专营店” 订购了一款美国 Comfort U 品牌护腰枕，收到的却是美国 Bluestone 品牌型号为 Contour U 的护腰枕。经调查，这两款商品系不同品牌，该商家两款商品都有销售，并且在美国亚马逊网站上也有相同的两款商品在售，并非假货。但这两款商品售价、重量和材质确实均不相同，商家承认是发货过程中出现了失误，并愿意为消费者办理退款退货或换货，并承担相关的国际运费支出，但消费者坚持要求获得十倍赔偿。作为平台仲裁方，在商家并非售假的情况下，我们无权要求商家提供十倍赔偿。

2、六六女士的文章中大量引述了关于消费者与京东客服沟通的内容，我们经过调取录音和其他原始资料发现，内容存在多处严重不实，已经涉嫌夸大编造和诽谤！例如文章转述消费者称京东客服人员多次表达” 你再怎样投诉，就是这个结果”?、” 你投诉也没用，终归回到我手里” 等不当言辞，经我们核实消费者与客服的通话录音，并不存在，我们也可以随时对外公布双方的通话录音。

3、对于文章中消费者所称查不到与商家聊天记录、京东后台故意删除的情况，京东声明：我们绝不会删除任何商家和用户的聊天记录，这也是京东作为平台方处理消费者和商家纠纷的重要依据。消费者可以在京东移动端点击消息后能够查阅完整的历史聊天记录，PC 端只要点击任意聊天界面，也可以看到所有历史的聊天信息。如果消费者在查找记录的操作方面遇到问题，我们将帮助消费者进行相关查询。

4、我们认为六六女士在没有经过充分调查了解的情况下，仅凭其朋友的叙述和一面之词，就通过其个人微信公众账号和微博等公开平台发布言辞激烈、与事实出入较大并存在恶意诋毁的文章，并造成大范围传播，已经严重侵害了京东平台的信誉，我们已经将相关内容进行了保全公证，并将坚决采取法律手段进行维权。

5、正品行货、品质服务一直以来都是京东最为珍视的品牌形象，我们将继续坚持” 客户为先” 的核心价值观，为消费者营造良好的购物环境，同时也为众多商家搭建一个公平的交易平台。