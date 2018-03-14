日本将在 G20 峰会上呼吁各国联合打击加密货币洗钱活动 新闻

据 Coindesk 报道，日本计划利用下周召开的 20 国集团 ( G20 ) 会议，呼吁各国采取联合监管措施打击洗钱活动中使用 加密货币 的行为。

路透社的一份报道援引了一位知情的日本政府官员的话。这位官员表示，想要 G20 上的各国财政部长在新的国际规则上团结一致，这个事情的可能性并不高。因为各个国家对待加密货币的监管态度和方式不一样。“ G20 的成员国大多态度是，监管实施过于严格将是不好的。”这名官员表示。

3 月 19 – 20 日，G20 会议将在布宜诺斯艾利斯举行。如果日本在会上呼吁在密码货币问题上采取合作行动，也许会得到一些国家的支持。因为 2 月 9 日，法国和德国的高级官员也呼吁 G20 的成员国讨论对加密货币的采取联合行动。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔 ( Bruno Le Maire )、德国财长彼得·阿尔特迈耶 ( Peter Altmyer ) 以及各央行行长在致阿根廷政府的信中 (目前是 G20 主席国) 表示，对投资者使用加密货币的风险表示担忧。一周前，美国财政部长史蒂文·姆钦（Steven Mnuchin）还表示，他将在即将召开的 G20 峰会上提出加密货币监管的问题。与日本一样，他也提出了在洗钱和其他非法活动中使用加密货币的问题。