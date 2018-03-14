为打击虚假信息传播，YouTube 给视频添加维基百科链接 新闻



据外媒报道，谷歌旗下的 YouTube 为了打击虚假信息的传播，而决定给视频添加维基百科页面和其他内容是基于事实的网站链接。

YouTube 首席执行官 Susan Wojcicki 周二在德州奥斯汀的西南偏南音乐节上宣布了这一消息。因为此前，YouTube 遭到了广泛批评，其推荐引擎和自动完成功能向用户推荐了一些如阴谋论，或别的分裂性内容，

Susan Wojcicki 表示，在接下来的几个月里，YouTube 平台上的视频将被添加一个名为“信息线索”的文本框，里面会列出第三方来源。但她同时也指出，这项新功能只会被用于在 YouTube 上引发广泛讨论的阴谋论视频。

有人向 Susan Wojcicki 提出，为什么 YouTube 能够直接封杀仇恨性内容比如新纳粹组织发布的视频，而不直接封杀传播虚假信息的视频。她回答说，仇恨性内容比虚假信息更“显而易见”，判断某件事是真实的还是虚假的相对更加困难，而 YouTube 不想做真相的裁决者。

视频平台上的内容质量监管一直是各平台的大问题。此前，在去年的伦敦恐怖袭击事件期间，谷歌发出警告，对那些包含至上主义或宗教狂热内容的视频，将会采取更强硬的立场。谷歌还称将雇佣更多的工程人员，并增加使用技术来帮助识别极端主义视频，以及培训新的内容分类员工，以快速识别和删除这些内容。