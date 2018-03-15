2050，重新发现志愿的力量

为年青人办一场两万人的大会，而且全靠志愿的力量来办，可能吗？提出这个想法的，是杭州市云栖科技创新基金会的发起人王坚博士。他 10 年前创办阿里云，2 年前启动城市大脑，每一次都被人说不可能。

“这是一个全球年青人比任何时候多的时代，世界人口一半在 30 岁以下。2050 就是一个为年青人而生的大会，让年青人站在聚光灯下，用年青人的方式谈创新，用年青人的方式看未来，用年青人的方式面对挑战。”王坚在致 2050 志愿者的信里，介绍了这个大会的初心。

据组委会介绍，2050 是由杭州市云栖科技创新基金会与志愿者共同发起的非营利活动，首届大会将于 2018 年 5 月 25 日至 27 日举行，预计有两万人参加。100 场新生论坛、100 个探索空间、100 场青年团聚，音乐舞台、逐日晨跑、云栖灯光秀、帐篷露营……这场盛大的科技狂欢，都将由志愿者和志愿机构合力完成。

“2050 这件事出乎意料地得到了很多人的共鸣，越来越多的志愿者就像滚雪球一样加入，让 2050 有了超出想象的包容性和生命力，到今天 2050 的发展已经超出了所有人的想象。”在今天的 2050 筹备工作会上，王坚向各地赶来的近百名志愿者介绍了大会筹备进展，“原来只有音乐和体育能把不同国家、不同专业的年青人团聚在一起，2050 要让年青人因科技而团聚”。

官网显示，2050 志愿机构中既有极客邦科技、TechNode 动点科技、特赞创意平台、博客园、五叶草科技等各领域最具活力的初创公司，也有杭州市经信委、杭州市发改委、杭州市科委等政府部门。从大会发起人到论坛出品人，所有的工作都由志愿者凭借热情与专业高质量完成，这种没有指导单位、没有主办单位的创新机制，成就了 2050 的独特魅力。

截止目前，新生论坛版块已有超过 40 位志愿出品人提交规划，其中不乏各领域的青年领军人物，卡尔. 萨根奖首位华人科学家获得者郑永春将邀请中科院青年科学家探秘自然科学如何改变社会，连续 10 年蝉联 Top Coder 中国区冠军的楼天城将深入探讨无人驾驶的颠覆创新，奇葩说热门选手杨奇函会把“区块链吐槽大会”搬到 2050 现场，知名科幻作家陈楸帆将邀请一众科幻新生代探究科学如何推动未来创新……

由志愿召集人发起的青年团聚也将成为 2050 的独有风景线，大会将为 100 个青年团聚提交场地支持，并举办欢迎派对，为不同背景、不同国家的年青人创造融合交流的机会。官网显示，已有麻省理工科技评论年度 35 岁以下 35 位创新人物、ACM/ICPC 程序员竞赛选手、世界经济论坛全球杰出青年上海国际社区、上海交通大学 ACM 班、中国计算机学会优博论坛、TGO 鲲鹏会、微软亚洲研究院校友会、设计创意论坛 Design Matters 等多个青年团聚加入。

据悉，杭州市云栖科技创新基金会每年还将为 10 位 2050 青年奖获奖者提供每人 1 万美元的奖励，并通过 2050 候鸟计划为 100 名来自不同国家的年青人提供参会的差旅支持，鼓励全世界最有创新精神的青年积极参与 2050。

2050 官网：www.yunqi2050.org

附：王坚博士致 2050 志愿者感谢信全文

尊敬的 2050 志愿者们，

这是一个激动人心的时代，不只是因为互联网的出现以及人类有了移民火星的可能。

这是一个全球年青人比任何时候多的时代，世界人口的 50% 在 30 岁以下，还有什么能比这个更令人激动？

很多很多年前，我博士毕业在学校工作，对年青人好像没有什么感觉。

很多年前，在微软亚洲研究院工作，周围有同事入选 MIT Technology Review 35，我也刚过了被入选的年纪，顿时让我感觉还真有年青人那么一回事。

多年前，创办阿里云的时候，和一批视 ACM 竞赛为乐趣的年青人一起工作，虽然我年纪长他们 100%。他们用“飞天”代码告诉我，没有年青人，就不会有阿里云。

几年前，博客园的小伙伴来到了云栖小镇，我有机会近距离看到了近百万年青人留在博客园上的足迹，让我明白了每个人都知道的一个普通道理，未来是年青人的。

我以为，追逐年青人是最伟大的梦想。我以为，追逐年青人就是人类对未来的自信。

这也是最挑战的时代，城市发展问题、疾病问题、环境问题，过去留给了未来许多问题，世界自然地把未来的挑战留给了年青人。如果给年青人一个选择的机会，他们会选择留在地球，让地球变得更美好，而不是移民去火星，因为前者更具挑战。去火星只是年青人出外旅行的选择之一，这样的选择，只有年青人才能做到。

这就有了 2050 大会。它是一个年青人的大会，让年青人站在聚光灯下，用年青人的方式谈创新，用年青人的方式看未来，用年青人的方式面对挑战。

不同的年青人在这里团聚，既是 ACMer 与博客园的程序员的团聚，也是 MIT TR 35 与达沃斯世界经济论坛新生代青年领军者的团聚，更是来自不同领域胸怀同样梦想的青年科学家的团聚。

这里，年青人会用最年青人的方式表达对世界的担当、对未来的承诺。

这里，挑战离年青人更近，年青人心中的未来一定就是世界的未来。

为年青人开一个大会，让世界各地最有创新动力的年青人相互交流，这件事在我心中酝酿已久。当我跟许多不同背景、不同经历的人交流这个想法，几乎每个人都产生了强烈的共鸣，令我振奋。

我们非常幸运，在杭州市云栖科技创新基金会的倡议下，2018 年，来自五湖四海的一群志愿者聚在了云栖小镇，共同发起了 2050 大会。我们有一个共同的愿景，让世界各地的年青人因科技而团聚，2050 因此成了这群人的公益事业。

也因为有了这些志愿者，2050 有了巨大的包容性，大家用共同的愿景和初心，在创造一个与众不同的大会同时，也会让云栖小镇成为离全世界年青人最近的地方。

“志愿”是 2050 的一道靓丽风景。参与的每一个人都用年青人的方式定义了“志愿”，其中包括了极客邦科技和新华社“新青年”的一群 90 后。作为一位曾经的年青人，2050 是我能为世界的 50% 做一点贡献所做出的最重要的选择，我深知为这 50% 做的任何事就是对世界 100% 的贡献。

2050 代表了我们对未来的期待和想象。

年青人是不一样的，他们来自世界不同的地方，说着不同的语言，热爱不同的科学和技术，怀揣不同的梦想。

年青人是一样的，他们都是没有伞的孩子，他们喜欢在雨中奔跑。

到云栖，一起在雨中奔跑。

王坚

杭州市云栖科技创新基金会发起人

阿里云创始人

2018 年 1 月 23 日凌晨于云栖小镇