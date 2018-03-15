交易所运营商 Cboe 计划推出加密货币的衍生品 区块链

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3 月 15 日消息，据彭博社报道，交易所运营商 Cboe Global Markets 的 比特币 期货合约自去年 12 月份推出以来，每天交易数千次，流通着数千万美元的比特币，其希望继比特币期货之后，推出更多的 加密货币 衍生品。据了解，这家位于芝加哥的交易所正在快速成为加密货币的最大支持者之一。

本周三，Cboe 总裁 Chris Concannon 在佛罗里达州举行的期货业协会会议上表示，他的愿景是形成一个加密货币产品组合，并让数字货币长期存在下去。

随着比特币期货已经将加密货币热潮带给新一类投资者，这类投资者在受监管的交易所交易比特币的同时，也希望进行杠杆交易和卖空，而衍生品的推出表明加密货币正在进入华尔街更专业的投资者的视野。

Cboe 总裁 Chris Concannon 和首席执行官 Ed Tilly 没有透露他们着眼的其他加密货币。根据 Coinmarketcap.com 报道，其规模仅次于比特币的其他加密货币分别是以太币、瑞波币、比特币现金和莱特币。两位 Cboe 高管表示，他们的决定将取决于客户的需求以及与监管机构的沟通。Ed Tilly 还透露说，Cboe 计划上市与加密货币挂钩的交易所交易产品。