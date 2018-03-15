Uber 竞争对手 Lyft 找北美最大汽车配件商做靠山，增强自动驾驶研发能力 新闻

Uber 的同领域竞争对手 Lyft 与北美地区最大汽车配件供应商 Magna 达成合作，双方将共同出资开发无人驾驶系统。Magna 将与 Lyft 共享各自的知识产权，合作开发无人驾驶汽车，Magna 还可以将这项技术出售给其他公司。

除了对这个项目进行出资外，Magna 还将对 Lyft 进行 2 亿美元的股权投资，这将使 Lyft 最近一轮融资金额达到 17 亿美元。Lyft 首席战略官 Raj Kapoor 表示，目前这一产业尚未进入成熟期，就像智能手机刚诞生那几年一样，自动驾驶软件和硬件非常重要，Lyft 希望能够打造一个优秀的网络。Lyft 希望通过这次合作，能够加速他们在自动驾驶领域的开发进度。

今年的 CES 大会上，Lyft 和无人驾驶技术公司 Aptiv 合作提供了 无人出租车服务 ，而在展会结束后，这两家公司并没有终止这次合作，而是决定继续进行测试。

Lyft 早已关注自动驾驶领域，与他们达成相关协议的包括 Google 母公司 Alphabet 的自动驾驶部门 Waymo 以及福特汽车这样的厂商，通用汽车也是 Lyft 的主要投资方之一。

另一方面，Lyft 在自动驾驶领域起步要比它的竞争对手 Uber 晚一些，Uber 也将无人驾驶视为整个打车行业的未来，这家公司到现在已经拥有相当庞大的无人驾驶汽车开发团队。