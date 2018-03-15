微软“中译英”机器翻译水平媲美人类

微软亚洲研究院 宣布，微软研究团队研发的机器翻译系统在通用新闻报道测试集 newstest2017 中 – 英测试集达到了可以与人工翻译媲美的水平。这是首个在新闻报道的翻译质量和准确率上可以比肩人工翻译的翻译系统。

微软亚洲研究院表示，机器翻译是自然语言处理领域最具挑战性的研究任务之一，这一系统模型包括由微软亚洲研究院研发的对偶学习、推敲网络、联合训练和一致性规范技术。

微软研究团队的 newstest2017 新闻报道测试集在去年 WMT17 大会公布，由产业界和学术界的合作伙伴共同开发，微软还邀请了双语语言顾问将微软的翻译结果与两个独立的人工翻译结果进行了比较评估，以确保翻译结果的准确性。

微软研究人员也强调称，这不代表人类已经完全解决机器翻译的问题，只能说明我们距离终极目标又近了一步，并且仍有很多挑战需要我们解决，比如在实时的新闻报道上测试系统等。

除微软外，Google 在 2016 年也曾宣布其神经网络机器翻译技术取得了 重大突破 ，在翻译同一语系文章的时候，准确度提升幅度从 55% 到 85% 不等，平均提高 60% 左右。Google 当时表示，会优先将这一技术用于比较困难的中文到英文的翻译。