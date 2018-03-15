SpaceX 从美国军方获得 2.9 亿美元的合同，并由回收火箭完成至少 15 次任务 新闻

3 月 15 日消息，根据《华尔街日报》报道，美国军方为了维持两家卫星发射供应商的格局，将一笔 6.4 亿美元的合同拆分成了两份，分别是 美国太空探索技术公司 (SpaceX) 和联合发射联盟。其中，SpaceX 获得了 2.9 亿美元的合同，合同内容是在 2021 年前利用“猎鹰 9 号”将三颗 GPS 定位卫星送入轨道。此前，SpaceX 已经获得了另外两颗 GPS 卫星发射合同，也就是说 SpaceX 将会利用自己的可回收火箭为美国军方发射五颗 GPS 定位卫星。

另外，SpaceX 会继续使用可回收火箭，按照计划，2018 年将会完成 30 次独立发射任务，其中超过一半是由猎鹰 9 号完成。目前在前两个月的时间里，SpaceX 已经完成了五次发射任务，根据现有的资料显示，SpaceX 的下一次发射应该会定在 3 月末或 4 月初。

此前，外界对可回收火箭一直看好，但随着 SpaceX 试飞成功，使得各个机构都开始争相研究火箭回收这项技术，大家都在探讨 SpaceX 是怎么完成火箭回收的，目前 Arianespace、ULA 和 ILS 这些机构都在开发新火箭，其意图很明显，就是在针对 SpaceX。SpaceX 已经大幅降低猎鹰 9 号重复使用的价格，在降价之前，这些竞争对手在价格和技术成熟度方面，对比猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭没有任何优势。