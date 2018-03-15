Spotify 测试语音功能，为智能音箱打下基础

TechCrunch 报道，音乐流媒体服务 Spotify 现在已经可以直接识别你的语音指令了。你可以在 Spotify 的搜索画面通过语音进行操控，譬如你可以直接告诉它“播放 Discover Weekly”、“显示 Calvin Harris”，你也可以直接命令它播放各种风格的音乐。

一位名叫 “Hunter Owens” 的 Twitter 用户最早发现了这个变化，通过他发布的信息我们可以看到，Spotify 的语音识别能力已经相当准确。Spotify 的一位发言人也向 TechCrunch 证实了这一消息，“目前只是测试阶段”，只有一小部分用户可以使用这个功能。

Spotify 加入语音控制能力，将可以在用户使用耳机时，无需输入文字或触碰列表里的选项，直接通过语音控制音乐播放以及相关的查询操作。其实 Spotify 早在一年前曾推出过一个类似的“驾驶模式”，但当时的设计非常粗糙，Spotify 最终也没有正式推出这项功能，新的语音能力将带来更好的体验。

除此之外，Spotify 还可能把相关接口开放给第三方平台，譬如 Google Assistant 和亚马逊 Alexa。Spotify 甚至会打造一款自己的 智能音箱 产品，但这可能使这家公司成为 Google 和亚马逊的竞争对手。目前 Spotify 与硬件厂商的合作仅停留在 Spotify Connect 的整合层面，这些第三方硬件还不能将完整的 Spotify 服务提供给用户，譬如你还不能让 Alexa 帮你收藏正在播放的歌曲。

另一方面，Spotify 目前正在 准备上市 ，在这个特殊时期，一般不会出现一些对上市没什么用的营销手段。也就是说，Spotify 未来可能会让智能音箱成为帮助公司盈利的另一种途径。

 

图片来自 TechCrunch


相似文章

Huawei P20

初创公司报道

最新文章

更多文章
© 2017 TechNode 动点科技 | 京ICP备12029847
上海创言信息科技有限公司
更多文章