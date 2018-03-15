Spotify 测试语音功能，为智能音箱打下基础 新闻

据 TechCrunch 报道，音乐流媒体服务 Spotify 现在已经可以直接识别你的语音指令了。你可以在 Spotify 的搜索画面通过语音进行操控，譬如你可以直接告诉它“播放 Discover Weekly”、“显示 Calvin Harris”，你也可以直接命令它播放各种风格的音乐。

一位名叫 “Hunter Owens” 的 Twitter 用户最早发现了这个变化，通过他发布的信息我们可以看到，Spotify 的语音识别能力已经相当准确。Spotify 的一位发言人也向 TechCrunch 证实了这一消息，“目前只是测试阶段”，只有一小部分用户可以使用这个功能。

Spotify 加入语音控制能力，将可以在用户使用耳机时，无需输入文字或触碰列表里的选项，直接通过语音控制音乐播放以及相关的查询操作。其实 Spotify 早在一年前曾推出过一个类似的“驾驶模式”，但当时的设计非常粗糙，Spotify 最终也没有正式推出这项功能，新的语音能力将带来更好的体验。

除此之外，Spotify 还可能把相关接口开放给第三方平台，譬如 Google Assistant 和亚马逊 Alexa。Spotify 甚至会打造一款自己的 智能音箱 产品，但这可能使这家公司成为 Google 和亚马逊的竞争对手。目前 Spotify 与硬件厂商的合作仅停留在 Spotify Connect 的整合层面，这些第三方硬件还不能将完整的 Spotify 服务提供给用户，譬如你还不能让 Alexa 帮你收藏正在播放的歌曲。

另一方面，Spotify 目前正在 准备上市 ，在这个特殊时期，一般不会出现一些对上市没什么用的营销手段。也就是说，Spotify 未来可能会让智能音箱成为帮助公司盈利的另一种途径。

图片来自 TechCrunch