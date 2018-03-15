“失联归来”的刘看山在 315 前夕开了家有问题的酒店 新闻

3 月 14 日，知乎联合亚朵在上海徐家汇宣布联名开设“问题百出”的酒店。而此次合作的时机正值知乎遭遇下架事件发生后回归的一周 ，因此也备受圈内外知友们关注。在知乎官方的文案中戏称之为——看山去上海出差，然后经历了一场「声势浩大」的失联。饲养员发布了寻狐启事后，通过大家提供的情报，直到 3 月 14 日中午才终于在徐家汇亚朵酒店找到了正在思考狐生的刘看山。至于为什么说酒店有问题，接着来了解一下：

在这家亚朵知乎有问题酒店的竹居中，囊括了来自知乎内关于生活方式、关于阅读、关于技能养成等多话题内容，但却需要通过仔细寻找才能发现隐藏在其中的提问和答案。据记者了解，在这家酒店中埋藏着来自生活方方面面的 314 个问题， 关于生活方式、关于技能习得，关于购物决策、影视美食。留下了关于人类生活的琐碎的思考等待着与你不期而遇。比如：

猫为什么喜欢看人上厕所？

最好的爱情是什么样子？

时间是真实的存在还是幻觉？

其他公共区域也是随时随地发问和思考的地方，相招用餐处和除尘洗衣间内，包含了来自知乎的美食智慧和清洁技能。酒店三层、四层分别对应知乎中「旅行」「影视」两大主题，设置了四间知乎主题房间。在「有问题」酒店的现场，你还可以随时购买刘看山非常有爱的周边。

大概的活动情况就是这样，那么本次合作背后带给双方的除了一场精心营销还有什么东西呢？

这其实是亚朵的第 6 个 IP 主题酒店了。比如和 MUJI Hotel 同期开业的亚朵·网易严选酒店为这两个品牌都赚足了眼球，高达 1000 元的“严选房”引来的争议反而使得亚朵的话题热度达到了全年最高点。定义自身为“文化体验式酒店”的亚朵还和果壳社区开设过主题房，只不过这次的合作方式更加霸气。不难想象，接下来 IP 矩阵的侧重方向正在往大流量型的互联网平台倾斜，似乎也预示着亚朵正转向大众化生活方式的策略。和知乎的合作更像是一场社区+酒店服务的结合，开拓出一个新中产生活方式的入口。

对于另一方来说，这场跨界背后其实是知乎“蓄谋已久”的 X 计划，此前该项计划已经分别与饿了么、必胜客等品牌展开系列跨界合作，并且取得了不错的品牌反响。“此次与亚朵合作运营主题酒店，也是知识 X 计划的一部分。”知乎市场公关总经理来原说道。知识 X 计划中的“X”代表莫比乌斯环的变形。这也象征知乎用持续不断的创意活动赋予知识无限的想象力和可能性。而知乎将通过跨界的方式，与更多品牌达成合作，不断扩宽知识的边界，将知识的获取和分享带入更多的生活场景中。

去年年底知乎的“不知道诊所”创意体验馆就引发了一场关于“好奇心”的盛宴，通过将“知识”与“诊室”相结合的创意，来满足更多年轻人的好奇心。这一活动，吸引了 3 万人次排队参观，甚至创下了三里屯“最长排队记录”。

如今，知乎已经累计了 1.2 亿高价值用户，日活跃量已超 3000 万，人均日访问时长达 1 小时。随着自身体量的不断扩大，知乎已然从一个中型知识社区成长为中文互联网最大的知识分享平台。同时，知乎也正通过不同场景、不同话题、不同形式，线上乃至线下的多种方式，来强化其专业、有趣、多元三位一体的品牌定位，让知识跨界、生动、流行，也帮助和影响更多用户，与他们一起“发现更大的世界”。

此外还值得注意的是：知乎“钦定”了每年的 3 月 14 日白色情人节这天作为知乎思考日，当天所有亚朵知乎酒店中知乎主题房都有 0 元限时开放活动。希望越来越多住客能从有限的问题里，得到无限的知识和认识。