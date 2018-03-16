百度创维结盟，DuerOS+电视+十亿投资能给传统家电领域带来什么改变？

动点科技最新获悉：创维和百度今天上午签署战略合作协议。双方将在电视机操作系统方面进行深度融合，在产品层面上表现为百度的 DuerOS 将深度嵌入到创维的酷开系统中，利用 DuerOS 在语音识别、搜索和交互领域的技术，为创维的人工智能电视提供支撑，也提供了未来成为物联网操作系统和入口的能力，同时加速全力以赴 AI 的百度方面在家电领域的落地。

创维数码在合作签署后发布公告称：创维集团子公司深圳酷开网络科技有限公司（简称“酷开”）获得百度公司战略投资 10.55 亿元，百度持股比例为 11%，成为酷开第二大股东。酷开的估值达到 95.909 亿元。创维数码股价今日午后一度大涨 16%。

百度创始人，董事长兼 CEO 李彦宏在双方签约现场表示，电视屏幕是最重要的家庭互联网入口，但现在的互联网电视机已是上个世纪的产品。李彦宏认为未来的电视属于人工智能，基于语音的自然交互是最佳的电视操控方案。双方的合作或将改变未来消费者对电视机的认知和使用模式。

创维创始人黄宏生认为，双方此次的深入合作可以让用户从观看电视时的内容搜索到内容分发，再到各种家电产品的人工智能化带去新的可能和无限的想象空间。

这不是双方第一次的默契牵手。据悉，早在 2016 年 9 月，百度旗下视频网站爱奇艺斥资 1.5 亿元投资酷开，持股 5%。而在 2017 年 6 月，酷开又获得腾讯 3 亿元入股，持股 7.71%。百度此次 10.55 亿元投资酷开，让百度系成为酷开第二大股东。酷开的第一大股东仍为深圳创维-RGB 电子有限公司。