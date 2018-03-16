便利蜂闹出裁员风波，无人货柜概念成为市场弃子？

根据艾瑞咨询最新统计数据，2017 年无人零售市场 (含贩卖机) 交易规模保守估计将接近 200 亿元，预计 2020 年将突破 650 亿元，三年复合增长率在 50% 左右。这意味着，无人零售已是新零售时代的一个新风口，也必然会成为巨头角逐的领域。2017 年 12 月，阿里联合美的推出了主打全场景即时零售的“小卖柜”; 京东到家 Go 背靠京东集团，京东到家 Go 在供应链入局智能货柜市场打入全国 10 个以上主要城市。进入 2018 年，巨头又纷纷入局智能货柜，战火仍在延续。阿里、腾讯、京东、苏宁等巨头已经纷纷涉猎货柜形态。 但新的趋势也在发生改变——智能货柜代替了无人值守零售货架成为新的风口，同时大玩家的入场造成了一些中小玩家正在“如履薄冰”得挑战着生存还是毁灭的游戏。

近日 有媒体报道 ，据便利蜂内部员工爆料——便利蜂在某个城市员工内部群下发通知，除现有的 8 个智能货柜试点城市及 3 个欲铺城市之外，剩余 38 个已铺设简易货架的城市将全部撤站。此次撤站，将会致使 1000—2000 名在职员工失业（按照 1 个城市 30 位销售，若干物流配送人员计算）。同时，按照 1 个城市铺设 1000 货架计算，还会造成 40000 个点位流失。撤站的原因主要有三：首先，智能货柜产能不足，跟不上便利蜂城市扩张的步伐；第二，智能货柜成本过高，一台至少 6000 元左右，无法实现全国大规模投放和维护；第三，最为严重的恐怕是整个无人货架领域集体面临的持续亏损问题，长期入不敷出，资金压力巨大，无奈之下，不得不做出撤站决定。

爆料者最后坦言：“我们对于人性的理解还是太过理想化，货损依旧是目前行业面临的最大问题。”

截至发稿，便利蜂方面发布官方回应称：撤柜的原因主要是在布局 2.0 版智能货柜时发现，智能货柜的产能无法跟上便利蜂城市扩张，因此公司会优先选择首批城市做高密度、智能化覆盖。凡是协商离职的员工，都会给予赔偿，下周五前到账。虽然态度值得肯定，但问题已然显现，无人货架遭遇了喧嚣过后的至暗时刻。

这不免让人想起了上个月爆出的“无人值守便利架”“智能自助便利店”等即时消费服务的 猩便利大裁员事件 ，背后的调整同样是对于一二线城市的布局收缩导致的资源人员清退。

朱啸虎在乌镇大会曾直言，无人货架不可能盈利。还有文章称，无人货架难以独立生存，会成为其他零售业态的“附属”工具，便利蜂方面有早就不把业务重心放在无人货柜上。随着无人货架洗牌加剧，砸了这么多钱的智能货柜已经成为便利蜂的弃子了？向左向右走，对此我站将进一步关注事态的发展。

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