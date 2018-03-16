独立音乐版权代理巨头 Merlin 进军中国，并与网易云、腾讯、阿里音乐达成授权合作 新闻

全球独立音乐数字版权代理巨头 Merlin 今天宣布首次进入中国音乐市场，并与中国五大数字音乐服务平台网易云音乐、虾米音乐（阿里音乐）、以及腾讯音乐娱乐集团旗下的 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐达成战略性非独家授权合作。

Merlin 表示，这次合作将大幅拓展中国音乐市场中合法内容的体量与多样性，全球最成功最独特的独立音乐艺人的作品也将首次在中国合法上架。Merlin 会员包括多家行业领先的独立唱片公司，通过此次合作，Merlin 的全球会员将得以触及近 5 亿新听众——高达 90% 中国数字音乐用户。

根据协议，这些音乐平台的付费用户将可以享受高音质曲库，同时平台会向免费用户则提供低音质版本。

Merlin 还将与中国音乐产业服务公司格外音乐 Outdustry 进行合作，通过后者位于北京上海两地的办公室，对此系列协议进行持续的落实与管理工作。

此外，Merlin 今天还在 SXSW 论坛宣布其独立厂牌成员的全球销量激增，其中拉美市场收入在 2015 年至 2017 年间翻了 5 倍。

Merlin 是全球独立音乐数字版权代理机构，成立于 2007 年，掌握超过 12% 的全球数字录音版权市场，拥有来自 53 个国家及地区超过 2 万独立音乐唱片公司及发行商。Merlin 总部位于阿姆斯特丹，并在伦敦、纽约及东京设有办公点。

今年 2 月，在中国版权局的协调下， 网易云音乐已经与腾讯音乐 就网络音乐版权合作事宜达成一致，将相互授权音乐作品 ， 腾讯音乐和阿里音乐 也早在去年 9 月互换了百万曲库。