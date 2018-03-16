NGO 业内人士：WBO 无权发放 ICO 许可证及交易所牌照 区块链

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据同步财经报道，昨日，在韩国 TokenSky 区块链大会上，一位名为郑晓军的男子代表“世界区块链组织”（ World Blockchain Organization， 简称 WBO）对外宣称，该组织将发行 3 类牌照：数字资产运营牌照（针对普通数字资产公司）、数字资产交易牌照（针对数字货币交易所等）和 ICO 许可证（针对只发行 ICO 的项目、公司等）。

据悉，该组织是全球第一个系统化为 区块链 行业提供多种牌照及许可证的组织。据相关媒体报道显示，世界区块链组织是联合国经济和社会事务署注册的非政府组织，是世界级的区块链技术和产业的发展和推广平台，致力于打造全球领先的区块链产业生态圈。

据资料显示，该组织由联合国项目服务办公室、联合国粮食计划署、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、联合国妇女署、联合国难民署和联合国发展集团倡议，世界自由贸易区联合会、加勒比自由贸易区、加勒比区块链研究院、联合国可持续发展目标治理和竞争力国际组织、关键会务联合发起。

不过据同步财经向 NGO（非政府组织）相关业内人士了解，该组织制定的相关监管规则及牌照和许可证在任何主权国家都没有法律效力或实际意义。