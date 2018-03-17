飞利浦推出 S 系列手持无绳吸尘器，专为硬地板设计，售价 2999 元起 新闻

3 月 16 日，飞利浦全新 S 系列手持无绳吸尘器首发仪式在北京举行。

这款吸尘器已经在国外发布，名称是 SpeedPro Max。在本次国内首发仪式上，飞利浦公布了中文名称，只取首字母，“S 系列手持无绳吸尘器”。

据介绍，这个系列的吸尘器是基于对中国消费者的深入了解和洞察，专为使用硬质地板家庭而生。根据飞利浦提供的数据，中国家庭使用硬地板的比例远远高于西方国家。

值得提出的是，吸尘器采用欧洲的 PowerBlade 数码马达， 实现了前后左右同时吸尘效果。此外，PowerCyclone 第八代专利飓风离尘技术，在除尘过程中将灰尘与空气进行分离，有效规避因扬尘造成的二次污染。

设计方面，集成一体式工业设计实现了四大居家清扫功能的自由切换，用户不需要拆装或中断清扫，即可轻松洁净地板、缝隙、墙角、台阶、桌面及家内装潢织物等全屋各个角落。

续航方面，飞利浦 S 系列吸尘器拥有 65 分钟的超强电池续航力，可以在标准吸尘模式实现无间断全屋清扫，液晶电量显示屏的设计则方便使用者自由掌控清扫进度。

“面对单向吸尘耗时耗力、地缝角落清扫困扰、电池续航焦虑、配件收纳不便以及二次扬尘隐患等在家庭卫生清扫中遇到的实际问题，飞利浦始终用心聆听着中国消费者的声音，并致力以有意义的创新带给大家最理想的解决方案。”飞利浦优质生活事业群地板护理高级市场经理 Kevin Han 说。

飞利浦 S 系列无绳吸尘器已经在京东开售，目前有两款。其中 FC6814 售价 2999 元，FC6822 售价 3999 元。

从产品特点以及售价方面看，S 系列无绳吸尘器承担着飞利浦公司抢占高端吸尘器市场的期望。