红米 Note 5 发布，雷军称千元机中的“水桶机” 新闻

3 月 16 日，小米发布红米 Note 5，并为这款千元机提供旗舰级双摄。

这款手机的后置摄像头为 500 万+1200 万像素，其中前者是景深摄像头，而后者支持持 Dual PD 全像素双核对，1.4μm 超大像素能帮助用户在暗光环境下拍出清晰的照片。另外，摄像头拥有 AI 人像模式，边缘识别更准确，背景虚化更自然。

主要用于自拍的前置摄像头自然也使用了 AI 背景虚化。据介绍，前置摄像头拥有 AI 人像模式，人物更突出，并且有针对女生的专属虚化；而针对逆光场景和暗光场景，小米给出的解决方案分别是使用前置 HDR 智能识别，以及使用 柔光灯自动补光；此外，AI 智能美颜可以对于不同区域提供不同的美化策略。

雷军称这款手机为千元机中的“水桶机”，自然是指红米 Note 5 配置均衡，没有短板。红米 Note 5 搭载中国首发的骁龙 636 芯片，内存有 3GB、4GB、 6GB 版本；电池容量为 4000mAh，超长续航，并且支持快充；系统使用 MIUI 9，支持全面屏手势。

价格方面，3GB+32GB 版本售价 1099 元，4GB+64GB 版本售价 1399 元，6GB+64GB 版本售价 1699 元，将于 3 月 20 日在小米商城、京东商城、小米之家等全渠道发售。