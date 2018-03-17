涂鉴 | 霍金去世，小米布局区块链 新闻









著名的天体物理学家史蒂芬 · 霍金（Stephen William Hawking）的家人本周三表示， 霍金已经去世 ，享年 76 岁。美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）以国家安全为由禁止博通（Broadcom）恶意收购高通（Qualcomm）后，博通已经放弃了这笔交易，不过有知情人士称，博通依然 没有改变 将总部由新加坡迁往美国的计划。

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