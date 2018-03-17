涂鉴 | 霍金去世，小米布局区块链

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快速扫览本周科技圈搞了哪些大新闻。
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有用户报告无法正常访问苹果 App Store 安装或更新应用。和一般的网络故障不同，这次似乎是苹果方面屏蔽了来自伊朗的 IP，用户访问 App Store 时，会看到系统返回的错误信息：“你所在的国家或地区 App Store 不可用。”
美国对伊朗实施的经济制裁，很多科技公司都被要求停止与伊朗进行贸易往来，苹果也曾在去年 8 月从 App Store 移除了所有伊朗开发者的应用程序。
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美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）以国家安全为由禁止博通（Broadcom）恶意收购高通（Qualcomm）后，博通已经放弃了这笔交易，不过有知情人士称，博通依然没有改变将总部由新加坡迁往美国的计划。
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芬兰政府投资机构 Solidium 周二表示，他们已经收购了诺基亚（Nokia）3.3% 的股权，从而加强芬兰政府对这家电信设备制造商的所有权。Solidium 首席执行官 Antti Makinen 表示，诺基亚最吸引他们的地方在于强大的市场地位以及广泛的技术特长，这笔交易将加强和稳定对这家公司的所有权，这对芬兰来说十分重要。
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印象笔记团队在官方博客发布了维护通知称印象笔记工程师团队将于北京时间 2018 年 3 月 13 日至 17 日正式将印象笔记服务搬迁至腾讯云。帐户数据迁移会分批进行，每一批帐户迁移到腾讯云的过程约需 30 分钟。
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小米推出了区块链萌宠游戏项目“加密兔”。用户可以通过官网上的“立即领养”领取加密兔。
加密兔是由小米基于区块链技术创造出来的虚拟数字兔子宠物。胡萝卜是指加密兔游戏中的积分。所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上，是独一无二的。一旦加密兔被用户拥有，就无法被任何人复制、修改或销毁。
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有多名用户反映，抖音的链接被分享到微博后，将无法出现在信息流，只有用户自己可见。除此之外，还有用户表示，自己通过抖音分享的内容 “分享不到话题”。
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Google 正式将 Android Wear 更名为“Wear OS by Google”，并面向中国用户推出中国版平台，让用户直接在手表上体验本土化的语音助理引擎。
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著名天体物理学家史蒂芬 · 霍金（Stephen William Hawking）去世，享年 76 岁。
著名的天体物理学家史蒂芬 · 霍金（Stephen William Hawking）的家人本周三表示， 霍金已经去世 ，享年 76 岁。美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）以国家安全为由禁止博通（Broadcom）恶意收购高通（Qualcomm）后，博通已经放弃了这笔交易，不过有知情人士称，博通依然 没有改变 将总部由新加坡迁往美国的计划。
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